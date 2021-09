Υγεία - Περιβάλλον

Εμβολιασμός παιδιών: όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς (βίντεο)

Μαρία Θεοδωρίδου και Βάνα Παπαευαγγέλου απάντησαν σε ερωτήσεις γονέων και μαθητών για τα κρούσματα στα σχολεία, την μεταδοτικότητα στο οικογενειακό περιβάλλον και την ασφάλεια των εμβολίων.

Σε ερωτήσεις για τον εμβολιασμό των παιδιών, απάντησαν η ομότιμη καθηγήτρια Παιδιατρικής και πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου και η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας, Βάνα Παπαευαγγέλου, σε διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση που διοργάνωσε το υπουργείο Παιδείας.

«Πάνω από 1000 ερωτήσεις δέχθηκε η σελίδα του υπουργείου από χτες, που ανακοινώθηκε η εκδήλωση, ενώ οι 9 στους 10 ήταν από γονείς», τόνισε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως κατά το χαιρετισμό της. Ακόμα συνεχάρη την εκπαιδευτική κοινότητα για «την προσαρμοστικότητα που έδειξε» στα μέτρα κατά του covid 19.

Με τη νέα χρονιά να έχει ήδη ξεκινήσει, και τα κρούσματα σε άτομα κάτω των 17 ετών να έχουν αυξηθεί από τον Ιούλιο, οι καθηγήτριες τόνισαν πως τα εμβόλια «είναι ασφαλή για τα παιδιά».

«Ο εμβολιασμός μειώνει σημαντικά την πιθανότητα κάποιος να κολλήσει, να νοσήσει, να νοσηλευτεί ή να πεθάνει από τον covid 19, ακόμα και με τη μετάλλαξη Δέλτα», υπογράμμισαν οι δυο καθηγήτριες.

Επίσης, ο ιός είναι «πιο αφιλόξενος στον οργανισμό των εμβολιασμένων. Ακόμα και να κολλήσουν θα το μεταδώσουν λιγότερο στους γύρω τους», εξήγησαν.

Αυτό που αυξάνει τις μεταλλάξεις είναι ο αριθμός των ανεμβολίαστων. Ο ιός βρίσκει πρόσφορο έδαφος, παρεκτρέπεται και μεταλλάσσεται, περιέγραψαν οι καθηγήτριες. Παράλληλα πρόσθεσαν, πως «καλύτερος ο εμβολιασμός, παρά οι όποιες θεραπείες με τα αμφίβολα, ως και αντικρουόμενα αποτελέσματα».

Αύξηση των κρουσμάτων παιδιών και εφήβων

«Τροποποιήθηκε η συχνότητα και η βαρύτητα της νόσου εξαιτίας της μετάλλαξης Δέλτα» ανέφερε η κ. Παπαευαγγέλου παρουσιάζοντας επιστημονικά δεδομένα του covid 19 σε παιδιά και εφήβους.

Τα στοιχεία από τις ΗΠΑ καταδεικνύουν αύξηση των περιστατικών σε άτομα 5 με 17 ετών από το φετινό Ιούλιο, καθώς και των νοσηλειών και των εισαγωγών σε ΜΕΘ. Η σοβαρότητα της νόσου δε φαίνεται να αυξάνεται, σημείωσε η κ. Παπαευαγγέλου, αλλά η «η πιθανότητα ενός παιδιού να νοσηλευτεί είναι τετραπλάσια αν μένει σε πολιτεία με χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού».

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ για την Ελλάδα, τα κρούσματα μεταξύ 4 και 18 ετών αυξήθηκαν τον Ιούλιο, αλλά όχι και οι εισαγωγές σε ΜΕΘ και οι θάνατοι. «Η μετάλλαξη Δέλτα δεν φαίνεται να «χτυπά» περισσότερο τα παιδιά. Παρά όλα αυτά, έχουμε αυξημένο αριθμό κρουσμάτων στους νέους κάτω των 17 ετών λόγω της κυκλοφορίας της μετάλλαξης Δέλτα, της αυξημένης κινητικότητας της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και του εμβολιασμού των μεγαλύτερων ηλικιών».

«Περιμένουμε αύξηση κρουσμάτων και νοσηλειών παιδιών και εφήβων μετά το άνοιγμα των σχολείων λόγω των αυξημένων ελέγχων, την αύξηση της κινητικότητας», είπαν, ενώ αναμένονται περαιτέρω επιστημονικά δεδομένα σχετικά με την πλήρη έκταση της νόσου, όπως ο μακροχρόνιος covid στην υγεία παιδιών και εφήβων.

«Ασφαλή και αποτελεσματικά τα εμβόλια»

Η στάση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, τόνισαν οι κ.κ. Θεοδωρίδου και Παπαευαγγέλου, είναι συντηρητική. Εκτός από επαναληπτικές κλινικές και πληθυσμιακές μελέτες και τη διασταύρωση δεδομένων, εξετάζει τη μαζική εφαρμογή του εμβολιασμού σε άλλες χώρες, πριν προτείνει την εφαρμογή τους στο γενικό πληθυσμό και τα παιδιά.

Πάνω από 12 εκατομμύρια δόσεις έχουν χορηγηθεί σε παιδιά σε όλο τον κόσμο μέχρι σήμερα

Σε ερωτήσεις που δέχθηκαν σχετικά με τυχόν παρενέργειες των εμβολίων, απάντησαν πως «βρισκόμαστε σε μια περίοδο, που για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία έχουμε τόσο σημαντική, σε πραγματικό χρόνο ενημέρωση. Συνεργάζονται διεθνείς οργανισμοί από όλο τον κόσμο, όπου γίνεται εμβολιασμός Έχουμε μια συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών ως προς την επαγρύπνηση για ανεπιθύμητες ενέργειες. Στην Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, κάθε Τρίτη πρωί, ξεκινάμε πάντα με την ενημέρωση από τους ειδικούς από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων με τις ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον κόσμο».

Για παράδειγμα, υπάρχει «η σπάνια, αλλά αναγνωρισμένη, επιπλοκή για τη μυοκαρδίτιδα στα εμβόλια mRNA», που αφορά πρωτίστως σε αγόρια 16 με 29 χρονών και εμφανίζεται κυρίως τις πρώτες ημέρες μετά τη χορήγηση της δεύτερης δόσης.

Αμερικάνικη μελέτη δείχνει τι θα γίνει, αν εμβολιαστούν ένα εκατομμύριο αγόρια ηλικίας 12 με 17 ετών: προλαμβάνονται πάνω από 5.000 λοιμώξεις, εκατοντάδες νοσηλείες, 70-79 εισαγωγές σε ΜΕΘ και 2 θάνατοι, ενώ 50-60 αγόρια 12 έως 17 ετών, πιθανόν να έχουν επιπλοκή με μυοκαρδίτιδα. Ακόμα ωστόσο και τα λίγα περιστατικά μυοκαρδίτιδας, είναι τα περισσότερα αυτοπεριορισμένα, τα παιδιά δεν χρειάζονται νοσηλεία ή παραμένουν στο νοσοκομείο 1 με 2 ημέρες με αντιφλεγμονώδη και επανέρχονται γρήγορα στη καθημερινότητά τους χωρίς παρενέργειες.

Σχετικά με μελλοντικές ανεπιθύμητες παρενέργειες, «αιτιολογική συσχέτιση μπορεί κανείς να κάνει μόνο για τους πρώτους 1 με 2 μήνες, δε μπορεί να μιλήσει μακροχρόνια, ούτε για τα παλιά, ούτε για τα καινούργια εμβόλια». Για παράδειγμα, ακόμα και για εμβόλια τα οποία υπάρχουν εδώ και 50 χρόνια, όπως της ιλαράς, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τυχόν μακροχρόνιες επιπλοκές.

Ειδικότερα, τα εμβόλια mRNA παραμένουν στον οργανισμό ελάχιστες ημέρες και αποβάλλονται, δεν μπορούν να ενοχοποιηθούν για μακροχρόνιες παρενέργειες. Επίσης, «δεν επηρεάζεται το γενετικό υλικό από τα mRNA εμβόλια, επειδή δεν έχει σχέση με το DNA του πυρήνα».

Καμία επιπλοκή δεν έχει παρατηρηθεί στην ανάπτυξη, τη γονιμότητα αγοριών και κοριτσιών ή στην έμμηνο ρύση των κοριτσιών. Επίσης, οι αλλεργίες, ο διαβήτης, ο θυρεοειδής και άλλες παθήσεις δεν εμποδίζουν τον εμβολιασμό. Το ενδεχόμενο να εμφανιστεί αιφνίδιος θάνατος είναι σπάνιο και «δεν πρέπει να συνδέεται με την εφαρμογή του εμβολιασμού», αναφέρουν οι καθηγήτριες.

Επίσης, δεν χρησιμοποιούνται έμβρια στην παραγωγή εμβολιών, ξεκαθάρισαν οι καθηγήτριες.

Ο καλύτερος σύμβουλος είναι ο παιδίατρος και σχετικά με τα υποκείμενα νοσήματα οι ειδικοί γιατροί. 'Αλλωστε, οι έλληνες παιδιάτροι έχουν εκφραστεί θετικά με την εφαρμογή του εμβολιασμού, κατέληξαν οι καθηγήτριες.

