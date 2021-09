Αίτνα: “ξύπνησε” το ηφαίστειο της Σικελίας (εικόνες)

Από τον κρατήρα του βγαίνει καπνός, ενώ εκτοξεύθηκαν θραύσματα από πυρακτωμένα πετρώματα και περιορισμένη ποσότητα λάβας.

Το ηφαίστειο της Αίτνας ξύπνησε και πάλι: από τον νοτιοανατολικό κρατήρα του πύρινου γίγαντα της Σικελίας βγαίνει καπνός, ενώ εκτοξεύθηκαν, επίσης, θραύσματα από πυρακτωμένα πετρώματα και περιορισμένη ποσότητα λάβας.

Μέχρι στιγμής, η λειτουργία του αεροδρομίου της πόλης της Κατάνης (η οποία βρίσκεται κοντά στην Αίτνα) δεν έχει επηρεασθεί, ενώ το σύννεφο καπνού έχει αγγίξει τα εννέα χιλιόμετρα ύψους.

Η στάχτη κάλυψε μπαλκόνια και δρόμους της γύρω περιοχής, ιδίως στα χωριά Τζάρε, Φονρνάτσο, Ριπόστο και Μασκάλι.

Πρόκειται για χωριά τα οποία δεν είχαν ακόμη καταφέρει να καθαρίσουν αποτελεσματικά τους δρόμους τους από την στάχτη των εκρήξεων που σημειώθηκαν τις περασμένες εβδομάδες.

