Εθνικό Σχέδιο Εξωστρέφειας - Μητσοτάκης: η Ελλάδα σε τροχιά δυναμικής ανάπτυξης

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι εξωστρέφεια σημαίνει δημιουργία πλούτου ο οποίος διαχέεται σε όλη την ελληνική κοινωνία, σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.

Καθρέφτη μιας ανταγωνιστικής οικονομίας χαρακτήρισε τις εξαγωγές ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας το απόγευμα στην παρουσίαση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας, και επισήμανε την σημαντική αύξηση των ελληνικών εξαγωγών εν μέσω πανδημίας.

«Η σημαντική αύξηση των εξαγωγών εν μέσω πανδημίας είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι εξαγωγές αποτελούν τον καθρέφτη μιας ανταγωνιστικής οικονομίας. Διότι η ανταγωνιστικότητα είναι η άλλη όψη της εξωστρέφειας», τόνισε συγκεκριμένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόσθεσε επίσης ότι "δεν μπορούμε να κατακτήσουμε αγορές του εξωτερικού εάν δεν είμαστε ανταγωνιστικοί και προφανώς η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων δίνει μεγαλύτερη έμφαση σε πλεονεκτήματα που έχουν να κάνουν με την ποιότητα και λιγότερη, ενδεχομένως, σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κόστος".

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι εξωστρέφεια σημαίνει δημιουργία πλούτου ο οποίος διαχέεται σε όλη την ελληνική κοινωνία, σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες και πρόσθεσε ότι αυτό αποτελεί το πρόταγμα της συνολικής οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, όπως αυτή παρουσιάστηκε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

«Ανάπτυξη για όλες και για όλους με μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, με περισσότερες ευκαιρίες για αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη, με περισσότερες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας σε κλάδους ανταγωνιστικούς, με δυνατότητα να μπορέσουμε να απευθυνθούμε στα νέα παιδιά τα οποία έφυγαν στο εξωτερικό και να τους πούμε: "Ελάτε, επιστρέψτε στην Ελλάδα, εμπιστευθείτε την Πατρίδα μας και εμπιστευθείτε το μέλλον σας στην πατρίδα μας, γιατί πια μπορούμε να σας προσφέρουμε πολλές και καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας"» είπε ο κ.Μητσοτάκης.

Αναφερόμενος στην ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικό προορισμό και στις ξένες επενδύσεις ο πρωθυπουργός επισήμανε τις μακροπρόθεσμες δυνατότητες δημιουργίας υπεραξιών που βλέπουν οι επενδυτές, διότι η Ελλάδα έχει μπει, όπως είπε, σε μια τροχιά δυναμικής ανάπτυξης, με σταθερή δημοσιονομική κατάσταση.

«Οι ξένοι επενδυτές βλέπουν στην Ελλάδα μακροπρόθεσμες δυνατότητες δημιουργίας σημαντικών υπεραξιών. Γιατί συμβαίνει αυτό; Γιατί η χώρα μας έχει μπει σε μια τροχιά δυναμικής ανάπτυξης με σταθερή δημοσιονομική κατάσταση. Μια χώρα η οποία δανείζεται με τα χαμηλότερα επιτόκια στην Ιστορία της, μια χώρα η οποία έχει αντιμετωπίσει μέσα από μια σειρά από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σημαντικότατα ζητήματα που αφορούν στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας», σημείωσε συγκεκριμένα ο κ. Μητσοτάκης.

Στην παρουσίαση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας μίλησαν επίσης ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια Κώστας Φραγκογιάννης και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, υπεύθυνος για την Οικονομική Διπλωματία και Πρόεδρος του Enterprise Greece, Γιάννης Σμυρλής.

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του πρωθυπουργού:

Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Πρέσβεις, κυρίες και κύριοι,

Με πολύ μεγάλη χαρά συμμετέχω σήμερα στην εκδήλωση για την παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Εξωστρέφειας 2021. Και θέλω κατ' αρχάς να συγχαρώ από καρδιάς όλους τους συντελεστές αυτής της σπουδαίας προσπάθειας, που πιστεύω ότι αποτυπώνει μία κεντρική στρατηγική επιλογή της κυβέρνησής μας, την οποία υλοποιούμε με μεθοδικότητα και πιστεύω με αποτελεσματικότητα. Όταν ο ελληνικός λαός μας εμπιστεύτηκε την διακυβέρνηση του τόπου, αμέσως προχωρήσαμε στην υλοποίηση μιας κεντρικής προεκλογικής μας δέσμευσης, η οποία αφορούσε τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας της εξωστρέφειας, της οικονομικής διπλωματίας, στο Υπουργείο Εξωτερικών. Θυμάμαι ότι όταν συζητούσαμε προεκλογικά τα υπέρ και τα κατά αυτής της επιλογής επέμενα ιδιαίτερα σε αυτή την κατεύθυνση, αναγνωρίζοντας απόλυτα ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας τον 21ο αιώνα δεν μπορεί παρά να έχει και μία σημαντική οικονομική διάσταση. Και βήμα - βήμα αυτή την κεντρική πολιτική μας επιλογή την κάνουμε πράξη.

Προφανώς -και σωστά αναγνωρίσατε, κ. Υφυπουργέ, κ. Γενικέ Γραμματέα- ότι το Υπουργείο Εξωτερικών αποτελεί έναν μόνο κρίκο σε μία συνολική αλυσίδα αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Και λίγα πράγματα θα μπορούσε το Υπουργείο Εξωτερικών μόνο του να κάνει αν δεν είχε, παραδείγματος χάρη, την υποστήριξη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, την υποστήριξη του Υπουργείου Τουρισμού, την υποστήριξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη χωροταξία και τις χρήσεις γης. Όμως, η ιστορική αλλαγή της εικόνας της χώρας -μία χώρα δυναμική η οποία ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία και με αυτοπεποίθηση- περνάει, κ. Υπουργέ και κ. Γενικέ Γραμματέα, μέσα από τη δουλειά την οποία έχουμε κάνει.

Περνάει -επιτρέψτε μου απευθυνόμενος, εδώ, πιο ειδικά στους διπλωμάτες μας- και μέσα από μία αλλαγή αντίληψης για το ρόλο της παρουσίας της χώρας μας και στο εξωτερικό. Διότι πια θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας δεν συνίσταται μόνο στην ανάδειξη των βασικών γεωπολιτικών ζητημάτων που ιστορικά απασχολούσαν το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά απαιτούν και τη μεταλαμπάδευση μιας νέας αντίληψης, μιας νέας νοοτροπίας στα ίδια τα στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών, έτσι ώστε το φιλόδοξο σχέδιο το οποίο έχουμε θέσει σε κίνηση να δείξει σε βάθος χρόνου απτά αποτελέσματα. Και νομίζω ότι, ήδη, έχουμε κάνει πολύ σημαντικά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Το καλό, κ. Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, με τα ζητήματα που αφορούν την εξωστρέφεια είναι ότι αποτελούν πολιτικές οι οποίες είναι από τη φύση τους άκρως μετρήσιμες. Κατά συνέπεια, είναι πολύ εύκολο να αξιολογήσει κανείς τα αποτελέσματα της πολιτικής κοιτώντας μόνο κάποιους συγκεκριμένους δείκτες. Και ποιοι είναι οι δείκτες που θα έπρεπε να μας ενδιαφέρουν πέρα και πάνω από όλα; Οι εξαγωγές μας. Χαιρετίζω σήμερα την παρουσία πολλών εκπροσώπων των εξαγωγικών ελληνικών επιχειρήσεων. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω τα δεδομένα τα οποία παρουσίασε και ο κ. Υφυπουργός.

Η σημαντική αύξηση των εξαγωγών -εν μέσω πανδημίας- είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι εξαγωγές αποτελούν τον καθρέφτη μιας ανταγωνιστικής οικονομίας. Διότι η ανταγωνιστικότητα είναι η άλλη όψη της εξωστρέφειας. Δεν μπορούμε να κατακτήσουμε αγορές του εξωτερικού εάν δεν είμαστε ανταγωνιστικοί και προφανώς η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων δίνει μεγαλύτερη έμφαση σε πλεονεκτήματα που έχουν να κάνουν με την ποιότητα και λιγότερη, ενδεχομένως, σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κόστος. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να αναπτύξουμε μια έντονη εξαγωγική δραστηριότητα σε παραδοσιακούς τομείς, αλλά και σε νέους τομείς οι οποίοι καταδεικνύουν το συνολικό δυναμισμό της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας, την ανθεκτικότητά της κατά την διάρκεια της δεκαετούς κρίσης που ταλαιπώρησε τη χώρα. Την ανθεκτικότητά της και κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Και την διάθεση των Ελλήνων επιχειρηματιών να βγουν πέρα και μακριά και πάνω από τα σύνορα της Πατρίδας μας.

Ο δεύτερος σημαντικός δείκτης που καταδεικνύει την εξωστρέφεια μιας χώρας είναι η ελκυστικότητά της ως επενδυτικός προορισμός. Και εκεί δεν χρειάζεται να μπω σε μεγάλες λεπτομέρειες. Δεν στέκομαι μόνο στα απόλυτα νούμερα των άμεσων ξένων επενδύσεων που έχουν γίνει στην πατρίδα μας τους τελευταίους 24 μήνες όσο και στις αποτιμήσεις των επενδυτών οι οποίοι σπεύδουν να τοποθετήσουν τα κεφάλαιά τους στην Ελλάδα. Αποτιμήσεις οι οποίες ξεπέρασαν σε πολλές περιπτώσεις κατά πολύ τις πιο αισιόδοξες προσδοκίες μας και οι οποίες καταδεικνύουν κάτι απλό: ότι οι ξένοι επενδυτές βλέπουν στην Ελλάδα μακροπρόθεσμες δυνατότητες δημιουργίας σημαντικών υπεραξιών. Γιατί συμβαίνει αυτό; Γιατί η χώρα μας έχει μπει σε μια τροχιά δυναμικής ανάπτυξης με σταθερή δημοσιονομική κατάσταση. Μια χώρα η οποία δανείζεται με τα χαμηλότερα επιτόκια στην Ιστορία της, μια χώρα η οποία έχει αντιμετωπίσει μέσα από μια σειρά από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σημαντικότατα ζητήματα που αφορούν στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Και αυτό είναι που καθιστά τη δική σας δουλειά «να πουλήσετε» την Ελλάδα στο εξωτερικό πολύ πιο εύκολη. Πράγματι, θα έπρεπε να είναι κανείς πολύ κακόπιστος να μην αναγνωρίσει ότι η συνολική εικόνα της χώρας σήμερα ως προς τους επενδυτές του εξωτερικού και τα ξένα κεφάλαια που αναζητούν νέους επενδυτικούς προορισμούς είναι τελείως διαφορετική από την εικόνα της Ελλάδος όπως την παραλάβαμε τον Ιούλιο του 2019, όταν μας εμπιστεύτηκε ο ελληνικός λαός την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας.

Έχουμε, λοιπόν, ακόμα να κάνουμε πολύ σημαντική δουλειά σε αυτή την κατεύθυνση. Και χαίρομαι που αυτή η δουλειά έχει την απαραίτητη μεθοδολογική πειθαρχία και αποτυπώνεται στο φυλλάδιο στο οποίο σας έχει διανεμηθεί, που θέτει συγκεκριμένους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους, προσδιορίζει συγκεκριμένες δράσεις, οι οποίες, βέβαια, στην συνέχεια, θα αξιολογηθούν και για την αποτελεσματικότητα τους. Αποτελούν, με άλλα λόγια, τον μπούσουλα μιας σύγχρονης, αισιόδοξης, εξωστρεφούς και γεμάτης αυτοπεποίθηση διπλωματίας, η οποία βλέπει τον έξω κόσμο όχι φοβικά, αλλά με αισιοδοξία, βλέπει ευκαιρίες και όχι απειλές. Θέλω με την ευκαιρία αυτή να συγχαρώ και τον Υπουργό ο οποίος συμμετέχει στην συζήτηση μας, διότι και ο ίδιος στήριξε όλη αυτή την πρωτοβουλία μέσα από τις αλλαγές οι οποίες έγιναν στον Οργανισμό του Υπουργείου, που μας επιτρέπουν πια να κάνουμε πράξη αυτή την πολιτική. Εξωστρέφεια -και να κλείσω με αυτή την παρατήρηση- σημαίνει ανταγωνιστικότητα. Σημαίνει δημιουργία πλούτου ο οποίος διαχέεται σε όλη την ελληνική κοινωνία, σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Και αυτό αποτελεί το πρόταγμα της συνολικής οικονομικής μας πολιτικής, όπως αυτή παρουσιάστηκε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ανάπτυξη για όλες και για όλους με μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, με περισσότερες ευκαιρίες για αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη, με περισσότερες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας σε κλάδους ανταγωνιστικούς, με δυνατότητα να μπορέσουμε να απευθυνθούμε στα νέα παιδιά τα οποία έφυγαν στο εξωτερικό και να τους πούμε: «Ελάτε, επιστρέψτε στην Ελλάδα, εμπιστευθείτε την πατρίδα μας και εμπιστευθείτε το μέλλον σας στην πατρίδα μας, γιατί πια μπορούμε να σας προσφέρουμε πολλές και καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας». Κατ' εξοχήν οι εξωστρεφείς κλάδοι της οικονομίας, είτε οι επιχειρήσεις που εξάγουν είτε οι κλάδοι εκείνοι οι οποίοι είναι υποδοχείς ξένων επενδύσεων, είναι κλάδοι με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, οι οποίοι έχουν δυναμική και μπορούν και πατάνε πάνω στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας. Μια χώρα, λοιπόν, η οποία πατάει καλά στα πόδια της, η οποία πιστεύει στις δυνατότητές της, μπορεί να ανοίξει τα φτερά της σε ολόκληρο τον κόσμο. Να απευθυνθεί, προφανώς, στις παραδοσιακές μας αγορές, τους φίλους συμμάχους μας, όπως είναι παραδείγματος χάρη οι χώρες των Βαλκανίων, οι ευρωπαϊκές χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ταυτόχρονα να μπορέσει να στρέψει την ματιά της και σε αγορές που ενδεχομένως στο παρελθόν ήταν πολύ έξω, πέρα και πάνω από τις προτεραιότητες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Θα αναφέρω ενδεικτικά δύο: την Ινδία -αναφερθήκατε σε αυτήν- μια τεράστια αγορά με μια μεγάλη αναδυόμενη μεσαία τάξη που προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες και για εξαγωγές αλλά και για προσέλκυση επενδύσεων. Η Ελλάδα είναι η κοντινότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με την Κύπρο, στην Ινδία. Αλλά ταυτόχρονα και οι πολύ μεγάλες ευκαιρίες οι οποίες ανοίγονται στην Αφρική. Η πιο δυναμική ίσως ήπειρος σε ρυθμούς ανάπτυξης, η πιο νέα ήπειρος σε πληθυσμό. Και παρότι η Ελλάδα γειτνιάζει γεωγραφικά με την Αφρική είναι μια ήπειρος η οποία -τολμώ να πω- στο παρελθόν είχε εγκαταλειφθεί από την ελληνική εξωτερική πολιτική.

Ξεκινώντας με κάποιες γενναίες κινήσεις που έχουμε κάνει στο επίπεδο των εμβολίων, ανοίγοντας καινούργιες πρεσβείες στην Αφρική, αξιοποιώντας την ήπια ισχύ μας της πολιτιστικής και θρησκευτικής διπλωματίας φιλοδοξούμε να ανοίξουμε τα φτερά μας και να αξιοποιήσουμε νέες ευκαιρίες στην Αφρική. Διότι εξάλλου -και να απευθυνθώ εδώ στον έτερο Υφυπουργό μας αρμόδιο για τα ζητήματα του απόδημου Ελληνισμού- δεν υπάρχει γωνιά της Γης όπου να μην υπάρχει ελληνική παρουσία. Και αυτό φυσικά από μόνο του συνιστά ένα πολύ σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Αξίζουν, λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους σχεδιαστές αυτής της προσπάθειας. Καλή δύναμη σε όλα τα στελέχη που καλούνται να την υλοποιήσουν, γιατί -όπως σας είπα- η εξωστρέφεια είναι το άλλο όνομα της αλλαγής και της προόδου. Και η αλλαγή, όπως έλεγε αγαπητέ 'Αδωνι και ο Ηράκλειτος, είναι το μόνο σταθερό στοιχείο της ζωής. Για αυτό και εμείς τολμάμε, αλλάζουμε, νικάμε και προχωράμε.

