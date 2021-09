Κοινωνία

Ζακ Κωστόπουλος: Λουλούδια, κεριά και σημειώματα στο σημείο που ξεψύχησε (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρία χρόνια από τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του ακτιβιστή της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, Ζακ Κωστόπουλου.

Ολοκληρώθηκε η πορεία στο κέντρο της Αθήνας για τα τρία χρόνια από τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του ακτιβιστή της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, Ζακ Κωστόπουλου. Περίπου στις 6 το απόγευμα, πλήθος κόσμου, τηρώντας τα μέτρα προστασίας, συγκεντρώθηκε στην οδό Γλάδστωνος, στην Ομόνοια, αφήνοντας λουλούδια, σημειώματα και κεριά έξω από το σημείο όπου ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου ο Ζακ Κωστόπουλος.

Με κεντρικά συνθήματα «Στις 20 Οκτώβρη θα είμαστε όλα εκεί. Η Zackie ζει, τσακίστε τους ναζί» και «Τρία χρόνια μνήμη καμιά δικαιοσύνη» οι διαδηλωτές και οι διαδηλώτριες κατευθύνθηκαν με πορεία μέχρι το Σύνταγμα κι όταν έφτασαν έξω από τη Βουλή σχημάτισαν το όνομα Ζακ με αναμμένα κεριά. Στην πορεία συμμετείχαν οργανώσεις και συλλογικότητες της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, φεμινιστικές οργανώσεις και συλλογικότητες καθώς και οργανώσεις και συλλογικότητες της Αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου.

«Από την πρώτη μέρα βγήκαμε μαζί στους δρόμους που αγάπησε για να φωνάξουμε το άδικο του και να υπερασπιστούμε στο όνομά του, στο όνομά της, τις δικές μας ζωές, την ασφάλειά μας, τα σώματά μας. Να διεκδικήσουμε το δικαίωμά μας στην ύπαρξη χωρίς φόβο και ντροπή, το δικαίωμά μας στην αγάπη. Όσο θα βρισκόμαστε στους δρόμους να υπερασπιζόμαστε τη μνήμη του, οι συγκαλύψεις, οι καθυστερήσεις και η λάσπη δεν μπορούν να θαμπώσουν την λάμψη του Ζακ. Όσο πορευόμαστε χιλιάδες μαζί, όσο οι φωνές μας θα υψώνονται μαζί, διεκδικώντας δικαιοσύνη, όσο θα αντλούμε δύναμη το ένα από το άλλο, η φρίκη θα υποχωρεί και η αστερόσκονη της Zackie θα μας δείχνει το δρόμο», αναφέρουν μεταξύ άλλων σε κοινή ανακοίνωση τους οργανώσεις και συλλογικότητες της ΛΟΑΤΚΙ+ Κοινότητας.

Αυτήν την ώρα η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας έχει αποκατασταθεί.

Πορεία στη μνήμη του Ζακ Κωστόπουλου και στη Θεσσαλονίκη

Πορεία στη μνήμη του ακτιβιστή της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας Ζακ Κωστόπουλου πραγματοποιήθηκε σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης.

Στην κινητοποίηση κάλεσαν συλλογικότητες της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, του φεμινιστικού χώρου και πολιτικές οργανώσεις.

Η πορεία ξεκίνησε από το άγαλμα του Βενιζέλου, διέσχισε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης και κατέληξε στο αρχικό σημείο.

Ειδήσεις σήμερα:

Συνεργάτες Ελπιδοφόρου στον ΑΝΤ1: απαράδεκτη η προσπάθεια “εμπλοκής” του σε “παιχνίδια εντυπώσεων” για την Τουρκία

Βάρκιζα - σχολικό: στυγνοί εγκληματίες οι ιδιοκτήτες, λέει η μητέρα (βίντεο)

Εμβολιασμός παιδιών: όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς (βίντεο)