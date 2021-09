Κοινωνία

Τροχαίο στην Εθνική Οδό: θανατηφόρα καραμπόλα (εικόνες)

Εικόνες σοκ από το σημείο του δυστυχήματος. Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για τις συνθήκες του τροχαίου.

Σοκάρουν οι εικόνες από το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας στο ύψος της Δροσοπηγής στον Άγιο Στέφανο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ενώ και ένα τρίτο ΙΧ εμπλέκεται στο τροχαίο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ένας εκ των οδηγών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, μετά από επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οδηγός του δεύτερου οχήματος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Τροχαίας εξαιτίας του τροχαίου έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Λαμία.

