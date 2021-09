Κόσμος

Γερμανία: Ένοπλος κρατά ομήρους σε λεωφορείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός στην Γερμανία. Ομηρία πολιτών από ένοπλο σε λεωφορείο. Έχουν αποκλειστεί κεντρικοί δρόμοι.

Ένας επιβάτης κρατά δύο ομήρους σε ένα λεωφορείο, σε αυτοκινητόδρομο της νότιας Γερμανίας, ανακοίνωσε ένας εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη αν ο δράστης είναι οπλισμένος.

Οι δύο όμηροι είναι οδηγοί λεωφορείου, πρόσθεσε.

Η αστυνομία ανέφερε ότι έχει κλείσει ένα τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Α9, στα νότια της Νυρεμβέργης, χωρίς να διευκρινίσει τους λόγους.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας (SEK) και γύρω στις 9.25, τοπική ώρα, ακούστηκαν τρεις εκρήξεις.

«Ένα ελικόπτερο της αστυνομίας ρίχνει φως στην περιοχή», πρόσθεσε η εφημερίδα.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα - Ατύχημα καρτ: Έκλεψαν τον γιατρό την ώρα που έσωζε τον μικρό Φώτη

Καιρός: απότομη αλλαγή με βροχές και καταιγίδες

Rafale: βίντεο με τα υπερσύγχρονα μαχητικά στα “γαλανόλευκα”