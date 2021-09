Κοινωνία

Ασπρόπυργος: Φωτιά σε εργοστάσιο ξυλείας (βίντεο)

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τετάρτης. “Μάχη” με τις φλόγες δίνουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε γύρω στις 02:30 τα ξημερώματα της Τετάρτης σε εργοστάσιο ξυλείας στον Ασπρόπυργο.

Το εργοστάσιο έγινε παρανάλωμα του πυρός και η φωτιά έλαβε τεράστιες διαστάσεις.

Επί τόπου έσπευσαν 80 πυροσβέστες με 30 οχήματα, που καταβάλλουν προσπάθειες για να την περιορίσουν, ενώ υπάρχει ανησυχία και για εργοστάσια που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση.

Οι καπνοί είναι ορατοί σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων και η ατμόσφαιρα στην περιοχή είναι αποπνικτική.

