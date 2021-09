Πολιτική

Μητσοτάκης - Αναστασιάδης ακύρωσαν τα ραντεβού τους με τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο

Έντονες αντιδράσεις για την παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής στα εγκαίνια του “Τουρκικού Κέντρου” στο πλευρό των Ερντογάν - Τατάρ.

Του ανταποκριτή του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ, Θανάση Κ. Τσίτσα

Έντoνους κραδασμούς και κρίση στους κόλπους της Αρχιεπισκοπής Αμερικής προκαλεί η ακύρωση των καθιερωμένων συναντήσεων με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αφορμή για την απόφαση τους να ακυρώσουν τα ραντεβού τους με τον κ. Ελπιδοφόρο ήταν η παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής στα εγκαίνια του "Τουρκικού Κέντρου" στην Νέα Υόρκη, τα οποία έγιναν από τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν κα στα οποία παρέστη και ο ηγέτης των τουρκοκυπρίων Ερσιν Τατάρ.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, επρόκειτο να συναντηθεί σήμερα Τετάρτη 11 π.μ στην έδρα της Αρχιεπισκοπής Αμερικής με τον κ.Ελπιδοφόρο αλλά επικαλέστηκε το “βεβαρημένο του πρόγραμμα” για να αποφύγει το ραντεβού, καθώς η Λευκωσία εμφανίζεται σφόδρα ενοχλημένη απο την παρουσία του κ.Ελπιδοφόρου στην εκδήλωση στην οποία μάλιστα είχε και κοινή φωτογράφηση με τον Tουρκοκύπριο ηγέτη, Ερσίν Τατάρ. Για την απόφαση του Κύπριου Pροέδρου συνετέλεσε και η αντίδραση κυπριακών ομογενειακών οργανώσεων, που τις επόμενες ώρες προσανατολίζονται να βγάλουν ακόμη και καταδικαστικές ανακοινώσεις για την παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής στα εγκαίνια του “Τουρκικού Κέντρου” που δεσπόζει απέναντι απο την έδρα του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, την απόφαση του Κύπριου Προέδρου ακολούθησε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης - που αναμένεται να αφιχθεί σημερα το απόγευμα στην Νέα Υόρκη για να μετέχει στις εργασίες της 76ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ - ο οποίος ακύρωσε με την σειρά και εκείνος την συνάντηση του με τον κ. Ελπιδοφόρο που επρόκειτο να γίνει την ερχόμενη Παρασκευή. Η Αθήνα δεν διέψευσε και δεν επιβεβαίωσε στον ΑΝΤ1 την ακύρωση του ραντεβού, καθώς στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού μας παρέπεμψε σε ανακοινώσεις που θα γίνουν σήμερα και αφορούν το επίσημο πρόγραμμα των συναντήσεων του κ. Μητσοτάκη στην Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές ο κ. Ελπιδοφόρος είχε ενημερωθεί σχετικά από το Υπουργείο Εξωτερικών για τους κινδύνους που εγκυμονούσε η παρουσία του εκεί και του είχαν εισηγηθεί να αποφύγει να παραστεί στα εγκαίνια.

Η εμφάνιση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου στα εγκαίνια του «Τουρκικού Κέντρου» στη Νέα Yόρκη, προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις στην ομογένεια και στην Κύπρο, που δυσφόρησαν στην παρουσία του Ελπιδοφόρου στα εγκαίνια, καθώς στην ίδια εκδήλωση παρέστη και ο ηγέτης του ψευδοκράτους, Ερσίν Τατάρ. Μάλιστα, η τουρκική Προεδρία δημοσίευσε εικόνες στο Twitter στις οποίες φαίνεται ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος στο ίδιο πλάνο με τον κ. Τατάρ και άλλους επίσημους στο Μανχάταν.

