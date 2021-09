Πολιτισμός

Ηρώδειο: Μπακογιάννης - Ιμάμογλου στην παράσταση για την Μαρία Κάλλας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δήμαρχοι Αθηναίων και Κωνσταντινουπόλεως παρακολούθησαν την παράσταση, στην οποία πρωταγωνιστεί η Μόνικα Μπελούτσι.

Την παράσταση “Μαρία Κάλλας: Επιστολές και Αναμνήσεις” στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού παρακολούθησαν απόψε ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης και ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου. Κατά την άφιξή τους, ο κ. Μπακογιάννης ανέφερε στον κ. Ιμάμογλου πληροφορίες για τον χώρο του αρχαίου θεάτρου και την παράσταση, στην οποία πρωταγωνιστεί η Μόνικα Μπελούτσι, υποδυόμενη την Μαρία Κάλλας.

Η ερμηνεία της Μπελούτσι βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Τομ Βολφ - σκηνοθέτη της παράστασης, αλλά και της πρόσφατης ταινίας “Maria by Callas” - στο οποίο συγκέντρωσε περισσότερα από 350 αδημοσίευτα γράμματα της Ελληνίδας ντίβας της όπερας, γραμμένα από την Κάλλας στη διάρκεια 30 ετών (1946-1977).

Οι δήμαρχοι των δύο πόλεων, κατά την άφιξη τους, χαιρέτισαν την σύζυγο του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, Νατάσα Παζαϊτη, ενώ ο κ. Μπακογιάννης συνοδευόταν από την σύζυγό του, Σία Κοσιώνη.

Την Μόνικα Μπελούτσι πλαισίωσε μουσικά η Καμεράτα - Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής, υπό την διεύθυνση του μαέστρου Γιώργου Πέτρου.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης - Αναστασιάδης ακύρωσαν τα ραντεβού τους με τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο

Ασπρόπυργος: Φωτιά σε εργοστάσιο ξυλείας (βίντεο)

Μετεωρίτης έγινε ορατός από διάφορες περιοχές της Ελλάδας (εικόνες)