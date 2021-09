Αθλητικά

Νόριτς – Λίβερπουλ: Νικητής ο Τσιμίκας στον ελληνικό “εμφύλιο”

Ο αμυντικός των «κόκκινων» είχε μια ασίστ, ενώ ο Τζόλης ήταν μοιραίος χάνοντας πέναλτι για την ομάδα του που κέρδισε ο Γιαννούλης.

Ο ελληνικός «εμφύλιος» στον 3ο γύρο του αγγλικού Λιγκ Καπ ανάμεσα στη Λίβερπουλ του Κώστα Τσιμίκα και τη Νόριτς των Δημήτρη Γιαννούλη, Χρήστου Τζόλη, βρήκε νικητή τον πρώτο, καθώς οι «reds» έφυγαν «σβηστά» με νίκη 3-0 από το «Carrow Road» και προκρίθηκαν στην επόμενη φάση.

Ο πρώην άσος του Ολυμπιακού, μάλιστα, άφησε ξανά το... σημάδι του στον αγώνα, καθώς «σέρβιρε» την ασίστ προς τον Οριγκί για το 2-0, με τον Μιναμίνο να «καθαρίζει» την πρόκριση με άλλα δύο γκολ στο 4' και στο 80'.

Μοιραίος για τα «καναρίνια» ήταν ο Χρήστος Τζόλης, καθώς στο 42' δεν μπόρεσε να νικήσει τον Κέλεχερ από το σημείο του πέναλτι (με το σκορ στο 1-0), το οποίο είχε κερδίσει ένα λεπτό νωρίτερα ο Γιαννούλης.

Εύκολες νίκες σημείωσαν οι Μπρέντφορντ (7-0 την Όλνταμ) και η Μάντσεστερ Σίτι (6-1 την Γουίκομ), παίρνοντας αντίστοιχα το «εισιτήριο» για τον 4ο γύρο, ενώ η Κ.Π.Ρ. σημείωσε τη μεγαλύτερη έκπληξη της 3ης φάσης, αποκλείοντας την Έβερτον στα πέναλτι.

