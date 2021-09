Δένδιας για Αφγανιστάν: Ανάγκη εγρήγορσης της διεθνούς κοινότητας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρέμβαση του Υπουργού Εξωτερικών στη συνάντηση του ΟΗΕ για τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν και το μεταναστευτικό.

Την ανάγκη εγρήγορσης της διεθνούς κοινότητας λόγω της έκρυθμης κατάστασης που επικρατεί στο Αφγανιστάν, επεσήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, κατά τη διάρκεια κλειστής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε για το Αφγανιστάν με τη συμμετοχή γειτονικών κρατών αλλά και Ευρωπαϊκών χωρών.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δίνοντας ιδιαίτερα έμφαση στα δικαιώματα που σχετίζονται με τη προστασία των γυναικών και των κοριτσιών. Για τον λόγο αυτό, υποστήριξε ότι τα συγκεκριμένα δικαιώματα πρέπει να βρεθούν στο επίκεντρο της προσοχής της Διεθνούς Κοινότητας, η οποία πρέπει να καταβάλει συντονισμένες και αποτελεσματικές προσπάθειες για να διασφαλίσει τη προστασία τους. Επιπλέον, τόνισε ότι θα πρέπει να δοθεί ειδικό βάρος στην προστασία των δημοσιογράφων και του σεβασμού της ελευθερίας της έκφρασης.

Το δεύτερο σκέλος της παρέμβασης του ΥΠΕΞ κάλυψε τις ευρύτερες γεωπολιτικές προεκτάσεις της κρίσης στο Αφγανιστάν, οι οποίες σχετίζονται με τη παγκόσμια ασφάλεια και σταθερότητα. Ως εκ τούτου, ο κ. Δένδιας υποστήριξε ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η συνεργασία της ΕΕ με τις γειτονικές χώρες του Αφγανιστάν ώστε να αποφευχθεί το σενάριο της επανάληψης μαζικών μεταναστευτικών ροών και να μην υπάρξει μια νέα εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από τρίτες χώρες που επιθυμούν να προωθήσουν την πολιτική τους ατζέντα.

I participated in the High-level Dialogue “Ensuring protection of Afghan people, especially of women and girls, in Afghanistan and in the region” hosted by @AustriaUN on the sidelines of #UNGA. pic.twitter.com/iVBDBTwwJm