Κορονοϊός - Σαρηγιαννίδης: Αρνητής των μέτρων πυροδοτεί σάλο στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Ο πατέρας που πρωταγωνίστησε στο επεισόδιο σε σχολείο στη Θέρμη, προκάλεσε αντιδράσεις με τις θέσεις του για την πανδημία.

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε με την τοποθέτησή του για την πανδημία, ο Γιάννης Σαρηγιαννίδης, αρνητής των μέτρων κατά του κορονοϊού, ο οποίος πρωταγωνίστησε σε επεισόδιο στο 2ο Δημοτικό Σχολείο της Θέρμης.

Μιλώντας στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1 ο κ. Σαρηγιαννίδης κατέστησε σαφές πως δεν θέλει το παιδί του να κάνει self test και να φοράει μάσκα στο σχολείο.

Υποστήριξε πως δεν πιστεύει στις… διαστάσεις πανδημίας για τον κορονοϊό και έκανε λόγο για μεροληπτική πληροφόρηση.

Επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία, χαρακτήρισε τις θέσεις του ο διευθυντής της ΜΕΘ του Νοσοκομείου “Παπανικολάου” στη Θεσσαλονίκη, Νίκος Καπραβέλος.

