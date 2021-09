Κοινωνία

Σοφός στον ΑΝΤ1: σε κατάσταση σοκ το παιδάκι που κλειδώθηκε μέσα στο σχολικό (βίντεο)

Τι είπε ο δικηγόρος της οικογένειας για το περιστατικό, αλλά και την κατάσταση του παιδιού που δεν μπορεί καν να κοιμηθεί.

Ο γνωστός δικηγόρος, Θέμης Σοφός, ο οποίος έχει αναλάβει την εκπροσώπηση της οικογένειας του δίχρονου παιδιού που ξεχάστηκε κλειδωμένο πολλές ώρες μέσα στο σχολικό λεωφορείο, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» για το περιστατικό.

Ο κ. Σοφός επεσήμανε ότι κατά σύμπτωση βρέθηκε το παιδί από μια κοπέλα που άκουσε το κλάμα του, μέσα από το σχολικό το οποίο ήταν παρκαρισμένο στη Βούλα, μακριά από τον παιδικό σταθμό στη Βάρκιζα, όπου θα έπρεπε να βρίσκεται το παιδί.

Ο κ. Σοφός υπογράμμισε ότι πρόκειται για κλασική περίπτωση έκθεσης ανηλίκου. Συμπλήρωσε δε πως όλα όσα έγιναν είναι και πέρα από τον κανονισμό του σχολείου, αφού για παράδειγμα το σχολικό αφού μετέφερε τα παιδία στο σχολείο θα έπρεπε να παραμείνει στο πάρκινγκ του σχολείου κι όχι να το πάρει ο οδηγός για να πάει στο σπίτι του.

Ο κ. Σοφός είπε μεταξύ άλλων, ότι το παιδάκι μετά το περιστατικό βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση. Δεν μπορεί να κοιμηθεί καθώς είναι ολοφάνερα σοκαρισμένο,. «Βλέποντας το σου έρχεται να κλάψεις», είπε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος της οικογένειας.

