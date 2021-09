Οικονομία

ΕΝΦΙΑ: σήμερα η ανάρτηση των εκκαθαριστικών

Όσοι επιθυμούν μπορούν να πληρώσουν τη δόση του Σεπτεμβρίου μαζί με αυτή του Οκτωβρίου, χωρίς επιβάρυνση. Ποιοι θα δουν αλλαγές είτε προς τα πάνω, είτε προς τα κάτω.

Μέσα στην ημέρα θα ξεκινήσει η ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ για το 2021, η πληρωμή του οποίου θα πραγματοποιηθεί σε 6 δόσεις. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα έχουν την δυνατότητα να πληρώσουν διπλή δόση τον Οκτώβριο, χωρίς επιπλέον επιβαρύνσεις.

Σημαντικές διαφορές, για αυτούς που δεν μεταβλήθηκε η περιουσιακή τους κατάσταση, στον φετινό ΕΝΦΙΑ δεν θα υπάρχουν σε σύγκριση με τον περυσινό, και οι περίπου 7,3 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων φυσικά και νομικά πρόσωπα, θα κληθούν να πληρώσουν συνολικό φόρο λίγο πάνω από τα 2,5 δισ. ευρώ.

Διαφορές στο εκκαθαριστικό τους θα δουν μόνο εκείνοι που αγόρασαν ή πούλησαν ακίνητο, όπως επίσης και οι ιδιοκτήτες που προχώρησαν στην τακτοποίηση αυθαίρετων επιφανειών. Έτσι ανάλογα με το αν οι ιδιοκτήτες έχουν δηλώσει μικρότερες ή μεγαλύτερες επιφάνειες, θα δουν το εκκαθαριστικό τους, αυξημένο ή μειωμένο.

Υπάρχει βέβαια και μία μεγάλη κατηγορία φορολογουμένων που θα πληρώσουν μειωμένο φόρο ή ακόμη και μηδενικό και έχει να κάνει με τα εισοδήματα του 2020. Ο αριθμός των εν λόγω φορολογουμένων υπολογίζεται σε πάνω από 1,3 εκατ. και για αυτούς ο ΕΝΦΙΑ θα είναι μειωμένος κατά 50% ή ακόμη και θα μηδενίζεται.

Ο αριθμός αυτός θα είναι αυξημένος σε σχέση με πέρυσι εξαιτίας της μείωσης των εισοδημάτων που προκάλεσε η πανδημία.

Να σημειωθεί επίσης ότι για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ, θα ληφθούν υπόψη οι αντικειμενικές αξίες που ισχύουν μέχρι το τέλος του έτους. Ο νέος λογαριασμός μπορεί να εξοφληθεί σε 6 ίσες μηνιαίες δόσεις εκ των οποίων η πρώτη έως τις 30 Σεπτεμβρίου και η τελευταία έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022. Ωστόσο το υπουργείο Οικονομικών για να διευκολύνει τους φορολογούμενους θα δώσει, όπως δήλωσε πρόσφατα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, τη δυνατότητα καταβολής την πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ μαζί με τη δεύτερη δόση έως τις 29 Οκτωβρίου χωρίς πρόστιμο.

Ας δούμε ποιοι θα είναι εκείνοι που θα δουν αλλαγές στα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ:

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που λόγω της προσθήκης ενός έτους στην παλαιότητα των ακινήτων τους θα εφαρμοστεί φέτος μικρότερος συντελεστής παλαιότητας που μειώνει τον φόρο.

Εκείνοι που απέκτησαν ή πούλησαν ακίνητα εντός του 2020 με συνέπεια η ακίνητη περιουσία τους την 1η Ιανουαρίου 2021 να έχει αυξηθεί ή μειωθεί αντίστοιχα.

Οι ιδιοκτήτες εκείνοι που τακτοποίησαν αυθαίρετες επιφάνειες στα ακίνητα τους. Ο φόρος θα είναι αυξημένος καθώς θα υπολογιστεί σε περισσότερα τετραγωνικά μέτρα.

Οι φορολογούμενοι που έχουν πληγεί από την πανδημία και εμφάνισαν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις μειωμένα εισοδήματα εξαιτίας του μέτρου της αναστολής εργασίας ή των «κουρεμένων» ενοικίων με αποτέλεσμα να πληρούν για πρώτη φορά τα εισοδηματικά κριτήρια για την μερική (κατά 50%) ή την ολική (κατά 100%) απαλλαγή τους από τον ΕΝΦΙΑ.

