Κόσμος

Κολομβία: Φονική ενέδρα σε στρατιωτικούς από μέλη καρτέλ ναρκωτικών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα του Προέδρου της Κολομβίας, προς τον αρχηγό του καρτέλ που έχει επικηρυχτεί και από τις ΗΠΑ.

Πέντε στρατιωτικοί σκοτώθηκαν χθες Τρίτη στη βορειοδυτική Κολομβία σε επίθεση που αποδίδεται στην Clan del Golfo, την ισχυρότερη συμμορία διακινητών ναρκωτικών στη χώρα των Άνδεων, ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο.

Οι στρατιωτικοί έκαναν περιπολία με όχημα σε αγροτική περιοχή στο διαμέρισμα Κόρδομπα όταν υπέστησαν επίθεση με εκρηκτικά από φερόμενα ως μέλη της Clan del Golfo.

Οι πέντε εξ αυτών σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την ανακοίνωση του επιτελείου, στην οποία διευκρινίζεται πως η ενέδρα είχε στηθεί στον δήμο Πουέρτο Λιμπερταδόρ, περιοχή όπου καλλιεργείται κόκα, το φυτό τα φύλλα του οποίου αποτελούν την πρώτη ύλη στην παραγωγή κοκαΐνης.

Την περασμένη εβδομάδα επτά μέλη της Clan del Golfo σκοτώθηκαν σε αυτή την περιοχή κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων των δυνάμεων ασφαλείας.

«Τούτο το μήνυμα προορίζεται για αυτόν τον κακοποιό, τον επιλεγόμενο Οτονιέλ (...). Θα τον καταδιώξουμε και έχει δύο εναλλακτικές, είτε να παραδοθεί στις αρχές ή να πάρει αυτό που του αξίζει», διεμήνυσε ο πρόεδρος της Κολομβίας, ο Ιβάν Ντούκε, ερωτηθείς από τον Τύπο για την επίθεση.

Η Clan del Golfo είναι η μεγαλύτερη συμμορία που διακινεί ναρκωτικά στην Κολομβία. Σχηματίστηκε από πρώην μέλη ακροδεξιών παραστρατιωτικών οργανώσεων που πολεμούσαν εναντίον αριστερών ανταρτών ως το 2010 και επικεφαλής της είναι ο Ντάριο Αντόνιο Ούσουγα (επίσης γνωστός ως «Οτονιέλ»), ο πλέον καταζητούμενος κακοποιός στη χώρα, επικηρυγμένος επίσης από τις ΗΠΑ, που προσφέρουν αμοιβή 5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η Κολομβία βιώνει το τρέχον διάστημα τη χειρότερη αναζωπύρωση της βίας μετά την υπογραφή της ιστορικής συμφωνίας ειρήνης του 2016 ανάμεσα στην κυβέρνηση και στις Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας (FARC), που υποτίθεται πως θα γύριζε τη σελίδα σχεδόν έξι δεκαετιών εμφυλίου πολέμου.

Μια μυριάδα ένοπλων οργανώσεων, αποστάτες των FARC που απορρίπτουν τη συμφωνία ειρήνης, αντάρτες του Στρατού Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN), παραστρατιωτικοί και κακοποιοί που διακινούν ναρκωτικά, διεκδικούν τον έλεγχο περιοχών από όπου αποσύρθηκαν οι μαχητές των FARC ή όπου η παρουσία του κολομβιανού κράτους είναι ισχνή.

Οι ένοπλες ομάδες χρηματοδοτούνται από την παραγωγή και τη διακίνηση ναρκωτικών καθώς και από την παράνομη εξόρυξη μετάλλων, ιδίως χρυσού — και συχνά συγκρούονται με σφοδρότητα για τον έλεγχο πόρων ή περιοχών.

Ειδήσεις σήμερα:

Σοφός στον ΑΝΤ1: σε κατάσταση σοκ το παιδάκι που κλειδώθηκε μέσα στο σχολικό (βίντεο)

Ασπρόπυργος: Φωτιά σε εργοστάσιο ξυλείας (βίντεο)

Μετεωρίτης έγινε ορατός από διάφορες περιοχές της Ελλάδας (εικόνες)