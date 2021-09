Life

Λιγνάδης: Καταθέτει αίτημα αποφυλάκισης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο συνήγορος του, Αλέξης Κούγιας στο "Πρωινό" για το αίτημα μετατροπής της προσωρινής κράτησης του ηθοποιού και σκηνοθέτη.

Αίτηση αποφυλάκισης, ουσιαστικά μετατροπής της προσωρινής κράτησης που του έχει επιβληθεί, αναμένεται να καταθέσει τις επόμενες ημέρες ο προφυλακισμένος ηθοποιός και σκηνοθέτης Δημήτρης Λιγνάδης.

Όπως ανακοίνωσε ο συνήγορός του, Αλέξης Κούγιας, ο κατηγορούμενος, μετά τη χθεσινή απόρριψη της έφεσης που ουσιαστικά κρίθηκε ότι δεν μπορεί να κριθεί προσωρινά κρατούμενος για δεύτερη φορά για τις δύο νέες καταγγελίες για βιασμό, θα προσφύγει στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο και θα ζητήσει την αντικατάσταση της προσωρινής του κράτησης με ή χωρίς περιοριστικούς όρους.

Η ανακοίνωση του Αλέξη Κούγια:

«Όπως είναι γνωστό, το Δικαστικό Συμβούλιο, που εξέτασε την έφεση του κου Εισαγγελέα Εφετών κατά της αποφάσεως του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, το οποίο είχε δικαιώσει τη νομική άποψη του επικεφαλής του γραφείου μας κου Αλεξίου Κούγια και της 19ης Τακτικής Ανακριτού κας Μπάκα περί του ότι και από απόψεως στοιχείων, αλλά και δικονομικά δεν δικαιολογείτο νέα προσωρινή κράτηση, λόγω δύο νέων κωμικών στο περιεχόμενο κατηγοριών περί δήθεν διαπράξεως βιασμών από τον εντολέα μας, επίλεκτο ηθοποιό και σκηνοθέτη κο Δημήτριο Λιγνάδη, επιβεβαίωσε με πανηγυρικό τρόπο και με ανώτερους Δικαστές τις απόψεις του εντολέως μας και της κας Ανακρίτριας και το μόνο, το οποίο ανεδείχθη είναι ότι χωρίς καμία νομική και ουσιαστική αιτιολογία είδαμε τη συνέχεια μιας απαράδεκτης νομικά και δικονομικά εισαγγελικής προσπάθειας (η εισαγγελική αρχή είναι αδιαίρετη) να εξοντωθεί ο εντολέας μας και να συνεχιστεί η χωρίς αξιόπιστα στοιχεία προσωρινή του κράτηση.

Όπως είναι γνωστό, ήδη από τις διάφορες τοποθετήσεις του κου Αλεξίου Κούγια, εις βάρος του εντολέως μας έχει ασκηθεί μια παράνομη – άκυρη ποινική δίωξη, χωρίς ποτέ, όπως απαιτεί ο νόμος, να κληθεί σε προκαταρκτική εξέταση και, αφού του δοθούν όλα τα στοιχεία, να δώσει εξηγήσεις και έχει εκδοθεί ένα απαράδεκτο ουσιαστικά και νομικά ένταλμα συλλήψεως, βάσει του οποίου παράνομα συνελήφθη και κρατείται.

Όπως είναι γνωστό, ο εντολέας μας κρατείται προσωρινά παρά το ότι με ιδιαίτερα αξιόπιστους μάρτυρες (υπουργούς, εκδότες, δικαστές, επιστήμονες, έγγραφα) κονιορτοποίησε τις κατασκευασμένες εις βάρος του κατηγορίες από εντελώς αναξιόπιστους δήθεν βιασθέντες, τους οποίους έχει μηνύσει και μέχρι σήμερα σεβόμενος την κρίση της κας Ανακρίτριας δεν προσέφυγε κατά του εντάλματος της προσωρινής κρατήσεώς του σε κανένα ανώτερο δικαστικό όργανο.

Μετά τη χθεσινή δικονομική και ουσιαστική δικαίωσή μας τις επόμενες αμέσως ημέρες ο αθώος εντολέας μας θα προσφύγει ενώπιον του αρμοδίου Δικαστικού Συμβουλίου και θα ζητήσει την αντικατάσταση της προσωρινής του κρατήσεως με ή χωρίς περιοριστικούς όρους».

Ο συνήγορος του Δημήτρη Λιγνάδη μίλησε και στην εκπομπή "Το Πρωινό" της Τετάρτης, εξηγώντας στον Γιώργο Λιάγκα και την Φαίη Σκορδά τις επόμενες κινήσεις του ίδιου και του Δημήτρη Λιγνάδη.

Παρακολουθήστε το σχετικό αποσπασμα:





Ειδήσεις σήμερα:

Κεραμέως στον ΑΝΤ1: Καταδίκη για τις μηνύσεις από γονείς-αρνητές (βίντεο)

Αυστραλία: Σεισμός “ταρακούνησε” τη Μελβούρνη (βίντεο)

Μετεωρίτης έγινε ορατός από διάφορες περιοχές της Ελλάδας (εικόνες)