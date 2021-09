Οικονομία

Μητσοτάκης: Συνάντηση με τον Υπουργό Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας (εικόνες)

Συζητήθηκε η αναπτυσσόμενη συνεργασία των δύο χωρών, με έμφαση στους τομείς των επενδύσεων και του εμπορίου.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Υπουργό Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας, Khalid bin Abdulaziz Al-Falih, επ’ ευκαιρία της επίσκεψής του στην Αθήνα.

Στη συνάντηση έγινε επισκόπηση των άριστων διμερών σχέσεων και συζητήθηκαν τρόποι περαιτέρω διεύρυνσης της ήδη δυναμικά αναπτυσσόμενης συνεργασίας των δύο χωρών, με έμφαση στους τομείς της οικονομίας, του εμπορίου και των επενδύσεων.

Παρόντες από ελληνικής πλευράς ήταν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάννης.

