ΥΠΕΞ: Στην Ελλάδα 7 Αφγανές βουλευτές και μέλη των οικογενειών τους

Ο απεγκλωβισμός τους από το Αφγανιστάν, έγινε κατόπιν ενεργειών της ΜΚΟ Zaka Khan, η οποία έχει έδρα την Νέα Υόρκη.

Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών, έφτασαν στην Αθήνα, μέσω Τιφλίδας, 7 Αφγανές βουλευτές, συνοδευόμενες κι από μέλη των οικογενειών τους.

«Η άφιξη και παραμονή τους στην Ελλάδα, η οποία γίνεται σε στενό συντονισμό μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου, εντάσσεται στο πλαίσιο δέσμευσης της κυβέρνησης για την φιλοξενία συμβολικού αριθμού Αφγανών πολιτών, υπερμάχων θεμελιωδών αξιών, της ελευθερίας της έκφρασης και της ισότητας των φύλων», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ΥΠ.ΕΞ.

«Οι εν λόγω Βουλευτές και τα μέλη των οικογενειών τους θα φιλοξενηθούν στην Ελλάδα για ένα σύντομο χρονικό διάστημα μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την μετάβαση και εγκατάστασή τους στις ΗΠΑ», καταλήγει η ανακοίνωση.

