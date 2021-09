Κοινωνία

Παιδί ξεχασμένο στο σχολικό: ”δύο χρόνια πάμε σε παιδοψυχολόγο” (βίντεο)

Τι λέει για την περιπέτεια τους και τις συνέπειες της, η μητέρα του αγοριού, που είχε ξεχαστεί για ώρες μέσα στο σχολικό λεωφορείο, τον Οκτώβριο του 2019 .

«Εγώ είχα βάλει το παιδί μαζί με το αδελφάκι του στο σχολικό λεωφορείο, με πήραν τηλέφωνο από το σχολείο να με ρωτήσουν γιατί δεν πήγε το παιδί στο σχολείο. Τους είπα ότι εγώ το έστειλα με το σχολικό και ψάχνοντας βρήκαν το παιδί μέσα στο σχολικό, που ήταν κλειδωμένο», είπε στο «Πρωινό» η Ράνια Καλλίδου, για την περιπέτεια του τότε 3χρονου γιού της.

Με αφορμή το περιστατικό με το κοριτσάκι στην Βάρκιζα, η μητέρα του παιδιού μίλησε στην Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα για το περιστατικό που έγινε τον Οκτώβριο του 2019.

Όπως ανέφερε, «όταν έφθασα εγώ στο σχολείο, το παιδί το βρήκα μέσα στην τάξη. Η παιδοψυχολόγος του σχολείου δεν εμφανίστηκε ποτέ. Δεν το απομόνωσαν, να προσπαθήσουν να το στηρίξουν το παιδί. Όταν το βρήκα εγώ, δεν μου μίλαγε καν. Ήταν λες και ένιωθε τύψεις λες και ευθυνόταν το ίδιο για ότι είχε γίνει».

«Στην αρχή η διευθύντρια μου είπε ότι ήταν ανοιχτή η πόρτα και τα παράθυρα του σχολικού, μετά είπαν ότι ήταν όλα κλειστά και στο δικαστήριο είπαν ότι ήταν ανοιχτά μόνο τα παράθυρα για να ελαφρύνουν την θέση τους», σημείωσε η μητέρα, αναφέροντας ακόμη ότι την ίδια ημέρα σταμάτησε και τα δύο παιδιά της από εκείνο το σχολείο.

Η Ράνια Καλλίδου είπε ότι «καταδικάστηκαν ο οδηγός και οι δύο συνοδοί σε εξάμηνη φυλάκιση με αναστολή, για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια», ενώ αποκάλυψε ότι «ακόμη κάνουμε συνεδρίες με παιδοψυχολόγους, καθώς είναι δύσκολο για ένα τόσο μικρό παιδάκι να επανενταχθεί στο σχολικό περιβάλλον».

«Είμαι λυπημένη και θυμωμένη που ενώ έγινε ένα λάθος με το δικό μου παιδί, κάποιοι δεν φρόντισαν να μην ξανασυμβεί. Ξαναβιώνω με την υπόθεση της Βάρκιζας, όσα έζησα με το δικό μου παιδί», είπε συγκινημένη η μητέρα του μικρού Θαλή.

Καταλήγοντας, δήλωσε πως στην περίπτωση της «Είναι ένα ιδιωτικό σχολείο. Πού λογοδοτούν; Το Υπουργείο Παιδείας τι κάνει; Δεν υπάρχει ένας βασικός οργανισμός για να αποδοθούν ευθύνες. Στο δικό μας το σχολείο δεν υπήρξε καμία παρέμβαση. Στην περίπτωση μας, στο δικαστήριο που έγινε μετά από τρεις μήνες, όταν ρωτήθηκαν αν έχουν αλλάξει κάτι στο σχολείο είπαν “όχι, δεν έχουμε αλλάξει τίποτα”».





