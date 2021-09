Life

Φόνσου για Λιγνάδη: θέλω να πάω να τον δω, αλλά θα στιγματιστώ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει η πρώην Πρόεδρος του ΣΕΗ για τον Πέτρο Φιλιππίδη και τον Δημήτρη Λιγνάδη. Οι “άρρωστοι” και οι “αδυναμίες” τους, αλλά και η βούληση της να επισκεφθεί τον Δημήτρη Λιγνάδη στην φυλακή.

«Πρέπει να υπάρξει κάθαρση, το χειρότερο είναι ότι έκαναν κατάχρηση εξουσίας», είπε στο «Πρωινό» της Τετάρτης η Άννα Φόνσου, αναφερόμενη στις καταγγελίες σε βάρος του Πέτρου Φιλιππίδη και του Δημήτρη Λιγνάδη.

Όπως σημείωσε η πρώην Πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, «αδυναμίες έχουν όλοι, έχουν και οι ηθοποιοί, έχουν πχ. και οι δικηγόροι. Αλλά στους ηθοποιούς οι αδυναμίες τους φαίνονται. Ο Φιλιππίδης και ο Λιγνάδης ήταν άρρωστοι. Με τον Πέτρο δεν ήμουν φίλη, με τον Λιγνάδη είμαι φίλη του, έπεσα από τα σύννεφα».

«Αυτοί οι άνθρωποι θα το έχουν μετανιώσει Είναι ακραίο αυτό που έκαναν, πρέπει να τιμωρηθούν από την Δικαιοσύνη και αυτό θα είναι στενόχωρο», είπε η Άννα Φόνσου.

Σε μία αποστροφή της, που αναμένεται να προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις, η Άννα Φόνσου είπε «Θέλω να πάω να τον δω στην φυλακή, αλλά δεν μας αφήνουν. Αν πάω να τον δω, θα στιγματιστώ από τους συναδέλφους».

Ειδήσεις σήμερα:

Αυστραλία: Σεισμός “ταρακούνησε” τη Μελβούρνη (βίντεο)

Ασπρόπυργος: Φωτιά σε εργοστάσιο ξυλείας (βίντεο)

ΕΝΦΙΑ: σήμερα η ανάρτηση των εκκαθαριστικών