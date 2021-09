Life

Μπιμπίλας για Φόνσου - Κωνσταντινίδου: σε λίγο θα φοβόμαστε να μιλήσουμε (βίντεο)

Τι είπε ο Πρόεδρος του ΣΕΗ για την φίλη του που είπε ότι θέλει να επισκεφθεί τον Λιγνάδη στην φυλακή, την φωτογραφία του με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και τις “παρερμηνείες” στις αναφορές του.

«Επειδή με την Άννα Φόνσου είμαστε κάθε ημέρα μαζί, ξέρω πως σκέφτεται και τι αισθάνεται. Είμαστε όλοι σε μια συναισθηματική φόρτιση. Ζούμε την εποχή του Μακαρθισμού, σε λίγο θα φοβόμαστε να μιλήσουμε. Λέει κάποιους κάτι και αρχίζουν οι αντιδράσεις, κάνει μια δήλωση και υπάρχουν εκατό σχόλια», είπε ο Πρόεδρος του ΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας, στο «Πρωινό», σχολιάζοντας τις δηλώσεις της φίλης και προκατόχου του, Άννας Φόνσου.

Προσπαθώντας να δικαιολογήσει όσα είπε η Άννα Φόνσου, που αναμένεται να προκαλέσουν αντιδράσεις, ο Σπύρος Μπιμπίλας συμπλήρωσε ότι «ο κάθε άνθρωπος μιλάει και στην ροή του λόγου του, μπορεί να μην λέει καλά την ροή της σκέψης του. Μέσα σε δύο προτάσεις που είπε, μπορεί να παρερμηνευθεί η σκέψη της».

«Με τον Πέτρο Φιλιππίδη είμαστε πολύ κοντινοί φίλοι μία περίοδο, τώρα δεν ήμασταν. Αυτό που έκανα εγώ την μία ημέρα με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και την άλλη με τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη, το έκανα για να δείξω ότι είμαστε όλοι φίλοι σε αυτόν τον χώρο. Όποιος ερμηνεύει όσα είπα με διαφορικό τρόπο, είναι άρρωστος», συμπλήρωσε ο Πρόεδρος του ΣΕΗ.

Όπως προσέθεσε ο Σπύρος Μπιμπίλας, «δεν μπορώ εγώ να παίξω το παιχνίδι κανενός, παίζω το παιχνίδι της καρδιάς μου. Στο Instagram μιλάω ως Σπύρος Μπιμπίλας. Όταν κάνω κάποια ανακοίνωση ως Πρόεδρος του ΣΕΗ, μιλάω ως πρόεδρος του ΣΕΗ. Πρώτος εγώ στηλίτευσα την δήλωση της Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, δεν μπορώ εγώ να της πω γιατί δεν έχει κάνει νέα δήλωση ή ότι πρέπει να την κάνει τώρα. Αυτό είναι δικό της θέμα».

Καταλήγοντας, ανέφερε πως «αυτούς τους ανθρώπους τους ξέρω από 16-17 ετών, την Ελισάβετ την ξέρω πριν καν γίνει ηθοποιός. Υπάρχουν και πράγματα που λέμε στις κατ΄ ιδίαν συζητήσεις μας που δεν μπορούμε να τα πούμε δημόσια».

