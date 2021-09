Life

Πέτρος Φιλιππίδης: τα επισκεπτήρια και η παράσταση στην φυλακή (βίντεο)

Αποκαλύψεις για την καθημερινότητα του στις Φυλακές Τρίπολης, μαζί με τον Δημήτρη Λιγνάδη και η αλήθεια για την περιβόητη θεατρική παράσταση των κρατούμενων.

Αποκαλύψεις για την καθημερινότητα του Πέτρου Φιλιππίδη στις Φυλακές Τρίπολης, όπου είναι προφυλακισμένος μετά τις καταγγελίες ηθοποιών σε βάρος του, μεταξύ άλλων, για βιασμό, έκανε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο δημοσιογράφος Τάσος Τεργιάκης.

Όπως ανέφερε, ο Πέτρος Φιλιππίδης «ήταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση τις πρώτες ημέρες, όμως εγκλιματίστηκε και τώρα προαυλίζεται, κυρίως με τον Δημήτρη Λιγνάδη, αλλά και με μικρή ομάδα άλλων κρατούμενων».

«Στα επισκεπτήρια δέχεται κυρίως την γυναίκα του», είπε ο δημοσιογράφος, λέγοντας ότι ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν τον έχει επισκεφθεί ο γιός του στην φυλακή.

Για την περιβόητη θεατρική παράσταση, όπως ανέφερε ο Τάσος Τεργιάκης, «είχαμε πει ότι δεν ήταν στο μυαλό του Δημήτρη Λιγνάδη ούτε είχαν γίνει τέτοιες συζητήσεις», για να γίνει κάποιο θεατρικό.

Συμπλήρωσε ότι «εγινε μια πρόταση από τον Διευθυντή των Φυλακών, να γίνει μια παράσταση για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Ο Δημήτρης Λιγνάδης ήταν θετικός, σχηματίστηκε μια θεατρική ομάδα από 8-10 άτομα. Έγινε κρούση και στον Πέτρο Φιλιππίδη, ο οποίος είπε ότι δεν θα ήθελε να πάρει μέρος, γιατί “ίσως δεν θα ήταν και σωστό”, αλλά και διότι είχε ήδη σχηματιστεί η θεατρική ομάδα και θα έπρεπε να αλλάξει η σύνθεση της».

Αμέσως μετά, στην ίδια εκπομπή μίλησε η Άννα Φόνσου, η οποία χαρακτήρισε «άρρωστους» και «με αδυναμίες» τόσο τον Πέτρο Φιλιππίδη, όσο και τον Δημήτρη Λιγνάδη, τον οποίο είπε ότι θα ήθελε να επισκεφθεί στην φυλακή, αλλά φοβάται ότι θα στιγματιστεί από τους συναδέλφους της.

