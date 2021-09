Κοινωνία

Πυροβολισμοί στην Αλεξάνδρας: κατηγορούμενος έβγαλε όπλο σε αστυνομικούς (εικόνες)

Παράλληλες συλλήψεις από την ΕΛ.ΑΣ. σε διαφορετικά σημεία της Αθήνας. Πόσα άτομα ακόμη αναζητούνται. Τι εντοπίστηκε κατά τις έρευνες.

Σε ανακοινώσεις για τους πυροβολισμούς σε βάρος ενός άνδρα στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, πριν από λίγες ημέρες, προέβη η Ελληνική Αστυνομία.

Σε σχετική ενημέρωση, που συνοδεύεται από φωτογραφίες, αναφέρονται τα εξής:

«Στο πλαίσιο μεθοδικών ερευνών αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εξιχνιάστηκε η υπόθεση ένοπλης επίθεσης σε βάρος 32χρονου ημεδαπού, που πραγματοποιήθηκε μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης 9 Σεπτεμβρίου 2021, επί της Λ. Αλεξάνδρας 117 στην Αθήνα.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν χθες, Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου, ύστερα από ταυτόχρονες οργανωμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές τις Αττικής (Γλυφάδα, Μαρούσι, Ζωγράφου) τρείς ημεδαποί και ένας αλλοδαπός.

Σε βάρος τους, σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα, της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και της βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Επιπρόσθετα, κατά την αναλυτική διερεύνηση της υπόθεσης ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δύο ακόμη ημεδαπών, οι οποίο περιλαμβάνονται στην σχετική δικογραφία ως συνεργοί των συλληφθέντων, ενώ αναζητούνται δύο ακόμη δράστες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά την σύλληψη τους οι τρεις ημεδαποί, αντιστάθηκαν σθεναρά στις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ένας εξ’ αυτών επιχείρησε να κάνει χρήση πιστολιού που έφερε χωρίς όμως να το καταφέρει.

Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν, 3 πιστόλια με 3 γεμιστήρες, αεροβόλο πιστόλι με αμπούλες προωθητικού αερίου, 2 μαχαίρια, μεταλλικό ρόπαλο, 5 κινητά τηλέφωνα, καθώς και 2 αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτα τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί ως μέσα μετάβασης και διαφυγής.

Επισημαίνεται ότι οι συλληφθέντες έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν για πλήθος αδικημάτων».

