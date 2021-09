Παράξενα

Ρόδος: έκλεψαν τις κατσαρόλες πολιτιστικού συλλόγου!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δράστες χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικό τροχό για να κόψουν τις κλειδαριές ασφαλείας….

Σε μια απίστευτη καταγγελία, προχώρησε ο πολιτιστικός σύλλογος Σαλάκου, «Το Σπήλαιο», στη Ρόδο. Όπως αναφέρετε στη σχετική ανακοίνωση, άγνωστοι έκοψαν με ηλεκτρονικό τροχό τις κλειδαριές ασφαλείας και έκλεψαν 31 κατσαρόλες!

Αναλυτικά η ανακοίνωση του πολιτιστικού συλλόγου:

Ενημέρωση - Αγανάκτηση.

Την Παρασκευή 17 του μήνα διαπιστώθηκε κλοπή από τις αποθήκες (κοντέινερ) του Συλλόγου μας, οι δράστες χρησιμοποιώντας φορητό ηλεκτρονικό τροχό έκοψαν τις κλειδαριές ασφαλείας που υπήρχαν και αφαίρεσαν 31 κατσαρόλες περιουσίας του Συλλόγου μας. Ο πρόεδρος του Συλλόγου άμεσα κάλεσε την Αστυνομία και κατατέθηκε μήνυση.

Η αγορά των περιουσιακών στοιχείων του συλλόγου, όπως και κάθε συλλόγου, γίνεται μετά από πολύ κόπο και ατελείωτες ώρες εθελοντισμού... Εμείς θα προσθέσουμε ξανά ό,τι κλάπηκε στην περιουσία του συλλόγου. Να γνωρίζουν όμως οι ΚΛΕΦΤΕΣ ότι έχουν γνώση οι φυλακές...

Πηγή: rodiaki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γονική παροχή: η κατάργηση του φόρου και το όφελος ανά περίπτωση

Ηλιούπολη: Ο αστυνομικός είχε και δεύτερη αιχμάλωτη

Σαμαράς: η ΝΔ δεν είναι Ποτάμι - Άσκηση βέτο για την Αμμόχωστο