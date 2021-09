Life

“Άγριες Μέλισσες”: τα νέα σκηνικά στο Διαφάνι (βίντεο)

Η κάμερα της εκπομπής “Το Πρωινό” κατέγραψε όλες τις αλλαγές στους χώρους, όπου θα διαδραματιστεί ο πολυαναμενόμενος γ΄ κύκλος της σειράς.

Τις μεγάλες αλλαγές στα σκηνικά στις «Άγριες Μέλισσες», που θα δούμε στον γ΄ κύκλο της δραματικής σειράς, που κάνει πρεμιέρα στις 27 Σεπτεμβρίου, στις 22:00, στον ΑΝΤ1, αποτύπωσε η κάμερα της εκπομπής “Το Πρωινό”.

Με ξεναγό τον σκηνογράφο της σειράς, Αντώνη Χαλκιά, η κάμερα περιηγήθηκε και κατέγραψε τις αλλαγές που έχουν γίνει ακόμη και στην διαρρύθμιση των καταστημάτων στην πλατεία του Διαφανίου, καθώς και σε πολλούς εξωτερικούς χώρους, όπως στο σχολείο.

Στον γ΄ κύκλο θα δούμε νέα καταστήματα και χώρους, καινούρια σπίτια για αρκετούς από τους πρωταγωνιστές, κυρίως τα μέλη της οικογένειας Σεβαστού, σημαντικές ανακαινίσεις σε σπίτια άλλων, αλλά και πολλά σκηνικά που αφορούν τους εξοπλισμούς σπιτιών που παραπέμπουν στην εποχή της Χούντας, οπότε ξεκινά να διαδραματίζεται ο γ΄ κύκλος της σειράς.

Παρακολουθήστε το βίντεο από «Το Πρωινό» με όλες τις αλλαγές:





