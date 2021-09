Οικονομία

Οι συντάκτες του Ant1news συμμετέχουν στην στάση εργασίας της ΕΣΗΕΑ

Η στάση εργασίας κρίθηκε απαραίτητη για την άσκηση συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των ασφαλισμένων στον ΕΔΟΕΑΠ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε όλα τα μέλη της να ασκήσουν το συνδικαλιστικό τους δικαίωμα της συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση του ΕΔΟΕΑΠ, αποφάσισε την κήρυξη 4ωρης στάσης εργασίας από τις 12.00 έως τις 16.00 της Τετάρτης, 22 Σεπτεμβρίου 2021».

