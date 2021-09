Life

Τζωρτζάκης στο “Πρωϊνό”: Οι παραβατικές συμπεριφορές είναι κανόνας στη δουλειά μας (βίντεο)

Τι είπε για την απώλεια που τον σημάδεψε στην προσωπική του ζωή και την ταινία μικρού μήκους που θα γυριστεί με αφορμή αυτό το περιστατικό.

Ο ηθοποιός, Χάρης Τζωρτζακης, ένας από τους ανθρώπους που πρωτοστάτησε στο ελληνικό κίνημα του #Metoo καταγγέλοντας σεξουαλική παρενόχληση που δέχθηκε σε οντισιόν, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» για το θέμα αυτό, τονίζοντας ότι «οι παραβατικές συμπεριφορές στον χώρο μας, είναι δυστυχώς ο κανόνας».

Όπως εξήγησε είναι πάρα πολλά τα φαινόμενα, άνθρωποι σε θέση ισχύος να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την θέση τους για να αποκομίσουν κυρίως σεξουαλικά ανταλλάγματά και όχι μόνο.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, οι αποκαλύψεις για τέτοιες συμπεριφορές με δράστες μεγάλα ονόματα του χώρου, οδήγησαν στην ευρεία δημοσιοποίηση και από τα ΜΜΕ, αλλά δεν πρέπει να μένουμε εκεί. Αναρωτήθηκε τι άλλαξε από τότε μέχρι σήμερα κι αν η Πολιτεία έχει πάρει κάποια μέτρα για να αποτρέψει ανάλογες συμπεριφορές στο μέλλον ή ακόμη και τι άλλαξε στην κοινωνία για να αποθαρρύνονται ανάλογα φαινόμενα.

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις της Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, που προκάλεσαν πολλές αντιδράσεις, είπε ότι παρότι η δική του στάση είναι ξεκάθαρη και αντίθετη θα πρέπει ο καθένας να λέει ελεύθερα τη γνώμη του. Δεν χρειάζεται να καταφεύγουμε στην «ανθρωποφαγία» είπε και συμπλήρωσε ότι τον τρόμαξαν οι δηλώσεις του Πασχάλη Τσαρούχα για «κρεμασμένους στα μανταλάκια».

Σχολιάζοντας επίσης την άτυπη απόφαση να μην προβάλλονται σε επανάληψη σίριαλ στα οποία πρωταγωνιστούσε ο Πέτρος Φιλιππίδης, εξέφρασε την κάθετη διαφωνία του, κάνοντας λόγο για σκοταδισμό.

Στη συνέχεια ο κ. Τζωρτζάκης, αποκάλυψε ότι σύντομα θα αρχίσουν τα γυρίσματα μιας ταινίας μικρού μήκους, με αφορμή την απώλεια του παιδιού τους αμέσως μετά τη γέννα, στην πρώτη προσπάθεια που έκαναν με τη σύζυγο του του να γίνου γονείς.

Η ταινία θα πραγματεύεται κρίσιμα ζητήματα, όπως η άμβλωση, η υπογεννητικότητα, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νέα ζευγάρια που θέλουν να φέρουν στον κόσμο ένα παιδί χωρίς να λαμβάνουν την ανάλογη βοήθεια από την Πολιτεία.

