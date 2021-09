Παράξενα

Λαμία - σχολικό: έβαλαν 6χρονες σε λάθος λεωφορείο!

Σε κατάσταση σοκ οι γονείς που έχασαν τα παιδιά τους. Νόμιζαν ότι έπεσαν θύμα απαγωγής. Πως βρέθηκαν πολλά χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι τους.

Μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού με την περιπέτεια του παιδιού που ξεχάστηκε κλειδωμένο μέσα σε σχολικό λεωφορείο στη Βάρκιζα, ένα νέο περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με το lamiareport, την περασμένη Πέμπτη, γονείς από το χωριό Τσούκα στη Φθιώτιδα, έβαλαν το πρωί τα δυο κοριτσάκια (πρωτάκια στο δημοτικό) στο σχολικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ και έφυγαν για το σχολείο στη Μακρακώμη.

Το μεσημέρι γύρω στις 2:00΄ περίμεναν και πάλι να παραλάβουν τις μικρές μαθήτριες. Όταν όμως έφτασε το σχολικό λεωφορείο τα παιδιά δεν ήταν μέσα. Ο οδηγός δεν μπορούσε να δώσει κάποια εξήγηση και το τηλέφωνο του σχολείου δεν απαντούσε.

Οι γονείς τρελάθηκαν. Πήραν τα αυτοκίνητά τους και πήγαν κατευθείαν στο σχολείο με την ελπίδα ότι θα έχουν ξεχαστεί μέσα σε κάποια αίθουσα. Εκεί βρήκαν μόνο την καθαρίστρια και άρχισαν με αγωνία να ψάχνουν αίθουσες, ντουλάπες και κάθε πιθανό σημείο που θα μπορούσαν να βρίσκονται τα κοριτσάκια τους. Δυστυχώς τα κοριτσάκια ήταν εξαφανισμένα.

Αναζήτησαν και βρήκαν στο σπίτι της, τη σχολική τροχονόμο η οποία είπε ότι θυμάται τα κοριτσάκια το πρωί όταν πήγαν σχολείο, αλλά δεν τα είδε να φεύγουν. Οι γονείς σε κατάσταση σοκ ενημέρωσαν το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα που κινητοποιήθηκε άμεσα και μαζί με γονείς και συγγενείς άρχισαν να αναζητούν τις μικρές μαθήτριες μέσα σε όλη την Μακρακώμη.

Τελικά σε συνεργασία με την αστυνομία και το ΚΤΕΛ Φθιώτιδας που επικοινώνησε με όλους τους οδηγούς κατάφεραν να εντοπίσουν τα δυο κοριτσάκια στο σχολικό λεωφορείο που είχε φτάσει στο ορεινό χωριό Τυμρφηστός, το οποίο είναι σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση από το δρομολόγιο προς Τσούκα, που ήταν ο προορισμός τους.

Τα "πρωτάκια" τα είχαν επίσης χαμένα αφού δεν μπορούσαν να εξηγήσουν στο οδηγό σε ποιο χωριό μένουν και ποιος ειναι ο προορισμός τους και έτσι ο οδηγός είχε πάρει το δρόμο της επιστροφής για το σχολείο στη Μακρακώμη με τα δυο κοριτσάκια που είχαν "ξεμείνει" μέσα στο σχολικό λεωφορείο.

«Είχαμε περίπου μιάμιση ώρα που ψάχναμε τα παιδιά. Χάσαμε τη γη κάτω από τα πόδια μας. Ζήσαμε έναν εφιάλτη. Πήγαμε να τρελαθούμε. Νομίσαμε ότι απήγαγαν τα παιδιά μας...», είπαν οι γονείς.

Όπως επίσης μας είπε ο πατέρας της μιας μαθήτριας την επόμενη ημέρα ο Διευθυντής του σχολείου δεν μπορούσε να τους δώσει κάποια πειστική απάντηση γι αυτό που συνέβη, ωστόσο δεν θέλησαν να δώσουν νομική συνέχεια στο θέμα και να καταθέσουν μηνύσεις.

«Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το ΚΤΕΛ Φθιώτιδας και τους αστυνομικούς της Μακρακώμης για την άμεση κινητοποίηση. Τέλος καλό όλα καλά....», είπαν οι γονείς στο LamiaReport.

