Κορονοϊός - Θεοδωρικάκος: “όχι” προσαγωγές εκπαιδευτικών για μηνύσεις αρνητών

Τι ζήτησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, από τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ, μετά τα διαδοχικά περιστατικά με προσαγωγές εκπαιδευτικών.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, ζήτησε από τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ Μιχάλη Καραμαλάκη να διασφαλιστεί ότι οι αστυνομικοί δεν θα προσάγουν στα Αστυνομικά Τμήματα εκπαιδευτικούς που εφαρμόζουν το νόμο για τα μέτρα προστασίας ενάντια στον κορονοϊό.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, «εφόσον προκύπτουν θέματα μηνύσεων, η διαδικασία που ακολουθείται θα πρέπει να γίνεται χωρίς την μετάβαση των εκπαιδευτικών στα Α.Τ.».

«Στόχος όλων πρέπει να είναι η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων και η προστασία του αναγκαίου εκπαιδευτικού κλίματος που πρέπει να υπάρχει στα σχολεία», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές, την Παρασκευή θα δοθούν σε δημόσια διαβούλευση οι ποινικοί κώδικες όπου θα προβλέπεται ότι εξαιρούνται του αυτοφώρου καθηγητές, αλλά και υγειονομικοί που πηγαίνουν στο αυτόφωρο μετά από μηνύσεις αρνητών του κορονοϊού. Παράλληλα, αναμένεται και εγκύκλιος της εισαγγελίας Αρείου Πάγου που θα ρυθμίζει το θέμα

