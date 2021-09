Κοινωνία

Κορονοϊός - Πανεπιστήμια: αντιδράσεις καθηγητών για την δια ζώσης διδασκαλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ΠΟΣΔΕΠ, επισημαίνει ότι το άνοιγμα των πανεπιστημίων θα πρέπει να γίνει με όρους ασφάλειας για όλους. Μαθήματα εξ αποστάσεως αποφάσισε η Νομική Σχολή Αθηνών.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, σε ανακοίνωση της για την λειτουργία των Α.Ε.Ι την νέα εκπαιδευτική χρονιά, επισημαίνει ότι η επιστροφή στην «δια ζώσης εκπαίδευση» και το άνοιγμα των πανεπιστημίων θα πρέπει να γίνει με όρους ασφάλειας για όλους.

Η Ε.Γ. της ΠΟΣΔΕΠ προτρέπει και κάνει έκκληση σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας να εμβολιαστούν μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου, αλλά θεωρεί ακατανόητη και ανεδαφική τη θέση του Υπουργείου για «διά ζώσης εκπαίδευση των φοιτητών (σε ποσοστό 100%) και στην μέγιστη πληρότητα των αιθουσών».

Την ίδια ώρα, η Νομική Σχολή Αθηνών αποφάσισε μέσω συνέλευσης που πραγματοποίησε, ότι θα ξεκινήσει σε λίγες ημέρες τα μαθήματα εξ αποστάσεως με δεδομένο ότι τα αμφιθέατρα δεν μπορούν να χωρέσουν όλους τους φοιτητές από τη στιγμή που θα πρέπει να τηρείται απόσταση δύο μέτρων μεταξύ τους.

Αναλυτική η ανακοίνωση της Π.Ο.Σ.Δ.Ε.Π:

Η Ε.Γ. της ΠΟΣΠΕΠ, σε συνέχεια της απόφασης της 20-7-2021 [1], σχετικά με τη λειτουργία των πανεπιστημίων κατά τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, επαναλαμβάνει και εξειδικεύει τις θέσεις της ως εξής:

Θεωρεί ότι, μετά από σχεδόν 3 εξάμηνα με τηλεδιδασκαλία και κλειστά τα πανεπιστήμια, θα πρέπει να επανέλθουμε σε εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία των φοιτητών και των καθηγητών στα αμφιθέατρα, εξασφαλίζοντας την ποιότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Η επιστροφή όμως στην «δια ζώσης εκπαίδευση» και το άνοιγμα των πανεπιστημίων θα πρέπει να γίνει με όρους ασφάλειας για όλους. Απαιτείται η εφαρμογή όλων των υγειονομικών μέτρων και πρωτοκόλλων που οι επιτροπές των ειδικών προτείνουν.

Θα πρέπει να εφαρμοστούν όλα τα μέτρα προστασίας (μάσκες, χρήση αντισηπτικών, τήρηση αποστάσεων), να διαμορφωθούν κατάλληλα οι χώροι εκπαίδευσης, να εξασφαλιστεί ο καθαρισμός και ο εξαερισμός τους, με τη συντήρηση ή προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, και παράλληλα να βελτιωθούν οι συνθήκες στα μέσα μαζικής μεταφοράς για ασφαλέστερη μετακίνηση.

Ο προγραμματισμός και η εφαρμογή των δράσεων αυτών πρέπει να επισπευσθούν, και τα πανεπιστήμια να ενισχυθούν οικονομικά με την απαιτούμενη έκτακτη χρηματοδότηση. Το απαραίτητο και πρωταρχικό όμως μέσο για την ομαλή επαναλειτουργία των Α.Ε.Ι. αποτελούν οι εμβολιασμοί, διότι είναι το κύριο όπλο μας κατά της πανδημίας και για την ασφαλή λειτουργία των Ιδρυμάτων.

Η Ε.Γ. της ΠΟΣΔΕΠ προτρέπει και κάνει έκκληση σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας να εμβολιαστούν μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, επειδή ο εμβολιασμός πρέπει να στηρίζεται στην πειθώ και όχι τον εξαναγκασμό, για τους φοιτητές που δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν είτε να διενεργούν τακτικά rapid ή μοριακό τεστ, ώστε να μπορούν να προσέρχονται στους χώρους των Ιδρυμάτων και να παρακολουθούν τα μαθήματα, προτείνεται να παρέχεται η δυνατότητα αναστολής φοίτησης πέραν των κειμένων διατάξεων λόγω Covid-19 για ένα εξάμηνο.

Η εξαγγελία του Υπουργείου για την λειτουργία εμβολιαστικών κέντρων σε όλα τα campus των πανεπιστημίων έχει καθυστερήσει και πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα. Παράλληλα, θα πρέπει να ενισχυθούν ή να εγκατασταθούν σε κατάλληλους χώρους κλιμάκια του ΕΟΔΔΥ, πιθανώς σε συνεργασία και με τις Ιατρικές Σχολές στα πανεπιστήμια που διαθέτουν, για τη διενέργεια συχνών δειγματοληπτικών τεστ (screening) σε ασυμπτωματικά άτομα, rapid ή μοριακών τεστ όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, καθώς και ιχνηλάτησης των κρουσμάτων για τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Η Ε.Γ. της ΠΟΣΔΕΠ διαπιστώνει την απαράδεκτη καθυστέρηση στη λήψη μέτρων και στη βελτίωση των υποδομών για τη διασφάλιση της καταλληλότητας των χώρων εκπαίδευσης και επισημαίνει τις σοβαρές ευθύνες τις πολιτείας και των διοικήσεων των πανεπιστημίων για τις ελλείψεις, καθώς ήταν αναμενόμενο ότι η επιστροφή στη διδασκαλία με φυσική παρουσία θα επιδιωχθεί ενόσω η πανδημία συνεχίζεται.

Η Ε.Γ. της ΠΟΣΔΕΠ θεωρεί ακατανόητη και ανεδαφική τη θέση του Υπουργείου για «διά ζώσης εκπαίδευση των φοιτητών (σε ποσοστό 100%) και στην μέγιστη πληρότητα των αιθουσών», όταν σε πολλές περιπτώσεις η πληρότητα ξεπερνά το 100% (με ορθίους στις αίθουσες), πολλές αίθουσες δεν έχουν εξαερισμό ή υπάρχει αδυναμία τακτικού καθαρισμού, και όταν σε άλλους χώρους συγκέντρωσης ατόμων ορίζεται πληρότητα 50-80% (όπως στα θεάματα).

Η Ε.Γ., τονίζοντας ότι τάσσεται ευθέως υπέρ της δια ζώσης εκπαίδευσης, ζητά να δίνεται ρητά η ευχέρεια εξ αποστάσεως ή μικτού τρόπου διδασκαλίας για την αντιμετώπιση τέτοιων δυσμενών συνθηκών που παραβιάζουν τους κανόνες υγιεινής και υπερβαίνουν τα όρια του λελογισμένου επιδημιολογικού ρίσκου. Επίσης ζητά να λαμβάνεται πρόνοια για εξαιρέσεις σε περιπτώσεις ατόμων ευάλωτων, με επιβαρυμένη υγεία.

Η Ε.Γ., πέραν των μέτρων εκείνων που αφορούν άμεσα τη λειτουργία των πανεπιστημίων, ζητά επίσης την εφαρμογή με συνέπεια ευρύτερων μέτρων και πολιτικών περιορισμού της μετάδοσης του ιού και αντιμετώπισης των επιπτώσεών του, τα οποία συμβάλλουν στη δημόσια υγεία. Παράλληλα ζητά ενίσχυση του προσωπικού των Ιατρικών Σχολών οι οποίες έχουν συνεισφέρει σημαντικά στην αντιμετώπιση της πανδημίας και ευρύτερα ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας.

Η απόφαση της Νομικής Σχολής:

«Στόχος είναι η κατά το δυνατόν ταχύτερη και πληρέστερη επιστροφή στην κανονικότητα. Η πορεία αυτή θα πρέπει να οργανωθεί έτσι ώστε να διασφαλίζεται η υγεία όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Με την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή και ειδικότερα τις διαθέσιμες αίθουσες διδασκαλίας και το υφιστάμενο προσωπικό του ιδρύματος για τη διεξαγωγή των απαιτούμενων ελέγχων:

Τ α υποχρεωτικά μαθήματα θα ξεκινήσουν εξ αποστάσεως.

Τα μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής με συμμετοχή άνω των 65 φοιτητών θα ξεκινήσουν εξ αποστάσεως.

Τα μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής με συμμετοχή μικρότερη των 65 φοιτητών, τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, τα μαθήματα του προγράμματος Erasmus και τα μαθήματα των ελληνικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων θα πραγματοποιηθούν κατά κανόνα διά ζώσης.

Τα ξενόγλωσσα μεταπτυχιακά προγράμματα της σχολής θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως κατά το χειμερινό εξάμηνο».

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός - Αρνιακός: Φθινοπωρινή “παρένθεση” με βροχές και καταιγίδες (βίντεο)

Μακρακώμη - Σχολικό Λεωφορείο: Τι είπε η μητέρα των παιδιών στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Αρνητές κορονοϊού - Δημητρακόπουλος: θεσμική ντροπή οι προσαγωγές εκπαιδευτικών (βίντεο)