Ο ιταλικός Τύπος για τον Τσιτσιπά και όσα είπε στον ΑΝΤ1 για το εμβόλιο

Το άρθρο αναφέρεται στην αλλαγή στάσης του Έλληνα πρωταθλητή για το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, αλλά και τις αντιδράσεις για την τακτική του με τα toilet break.

Η Ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera κάνει εκτενή αναφορά στη συνέντευξη του Στέφανου Τσιτσιπά, στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό» και την απόφαση του να εμβολιαστεί.

“Άλλαξε γνώμη. Τουλάχιστον εν μέρει. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο 23χρονος Έλληνας τενίστας, στον αριθμό 3 της παγκόσμιας κατάταξης, αποφάσισε να εμβολιαστεί. Αυτός, ένας από τους πιο γνωστούς αντιεμβολιαστές αθλητές, ο οποίος επιβεβαίωσε την αντίθεσή του πριν από ένα μήνα, είπε ναι στο εμβόλιο Covid.” Έτσι ξεκινάει το άρθρο της ιστορικής Ιταλικής εφημερίδας, η οποία μεταφέρει και τους λόγους που ανέφερε ο Έλληνας πρωταθλητής: “Θα το κάνω φέτος για να μπορώ να πηγαίνω σε μαγαζιά ή εστιατόρια”.

Το άρθρο σχολιάζει τις δηλώσεις ως “μια ξαφνική ανατροπή, ίσως και λόγω της διαμάχης γύρω από μερικές από τις τελευταίες δηλώσεις του” υπενθυμίζοντας την ίσως πιο γνωστή: “Κανείς δεν έχει θέσει το εμβόλιο ως απαίτηση συμμετοχής σε τουρνουά. Μέχρι στιγμής δεν είναι υποχρεωτικό για να αγωνίζομαι, οπότε δεν θα το κάνω”.

Όλα αυτά, τονίζει η Corriere della Sera “παρά το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση τον είχε επιλέξει ως testimonial κατά του Covid. Όμως, αντιμέτωπος με την περσινή εθνική εκστρατεία «Μείνετε στο σπίτι», στο απόγειο της πανδημίας, ο 23χρονος δήλωσε την αντίθεσή του”.

Ο αρθρογράφος αναρωτιέται λοιπόν αν ο Τσιτσιπάς είναι πεπεισμένος για την θετικότητα του εμβολίου, και απαντά πως “είναι δύσκολο να ειπωθεί, σίγουρα ο Τσιτσιπάς (ο οποίος μακριά από τη ρακέτα και τις μπάλες είναι ένα παιδί όπως πολλά άλλα ένιωσε πως αυτή τη στιγμή είναι καλύτερα να ανοσοποιηθεί”.

Στο άρθρο γίνεται και αναφορά στην ερώτηση σχετικά με τα πολύ μεγάλα διαλείμματα τουαλέτας του Στέφανου (“μέχρι και 7-8 λεπτών”) κατά τη διάρκεια αγώνων για αλλαγή, κάτι “που εξόργισε τον Andy Murray (και όχι μόνο) στο τελευταίο US Open. Μια κίνηση τακτικής, για να σπάσει το ρυθμό του αντιπάλου του; Όχι, σύμφωνα με τα λόγια του”.

Επίσης, ο αρθρογράφος αναφέρεται και στο παιχνίδι του Ρώσου Ντανιήλ Μεντβέντεφ (“με τον οποίο έχει ήδη μαλώσει στο γήπεδο μερικές φορές”), ένα παιχνίδι που “δεν τρελαίνει τον Τσιτσιπά”.

Τέλος, το άρθρο κλείνει με την επαίνεση του πατέρα του από τον Στέφανο “Δεν χρειάζομαι άλλους τεχνικούς, είμαι 100% σίγουρος ότι ο πατέρας μου είναι το κατάλληλο άτομο για να με συνοδεύσει προς τη δόξα” και με το σχόλιο-πρόταση του δημοσιογράφου “καλύτερα εμβολιασμένος”.

