Ο Ερντογάν ζήτησε διάλογο για το Αιγαίο

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας κατήγγειλε μεροληπτική στάση του ΟΗΕ υπέρ του Αναστασιάδη και κατά του Τατάρ. Η άρνηση του Μπάιντεν να τον δει και το ταξίδι του στη Ρωσία.

Να πραγματοποιηθεί διάλογος με την Ελλάδα για το Αιγαίο ζήτησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη γενική συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Τούρκος πρόεδρος παράλληλα παραπονέθηκε για την αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας χαρακτηρίζοντας «αδικημένο» τον πρόεδρο του Ψευδοκράτους, Ερσίν Τατάρ.

Όπως μετέδωσε σε σχετικό του ρεπορτάζ ο ΣΚΑΪ ο πρόεδρος της Τουρκίας επεσήμανε αναφερόμενος στην Ελλάδα και τη χώρα του πως θα πρέπει να συζητήσουν για τα προβλήματα στο Αιγαίο.

Ο Ταγίπ Ερντογάν σημείωσε χαρακτηριστικά, «Οι διαφορές που αφορούν στις θαλάσσιες περιοχές ευθύνης εύχομαι να επιλυθούν σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Όμως πρώτα είναι απαραίτητο να σταματήσει η νοοτροπία που αγνοεί την ύπαρξη της Τουρκίας στην περιοχή, η οποία διαθέτει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στην Ανατολική Μεσόγειο.

Για τον διάλογο και τη συνεργασία είναι και τώρα στο τραπέζι η πρότασή μας για τη διοργάνωση της Συνόδου της Ανατολικής Μεσογείου».«Με τον ίδιο τρόπο πιστεύουμε πως τα προβλήματα στο Αιγαίο πρέπει να επιλυθούν με διμερή διάλογο» συμπλήρωσε.

Παράλληλα, ο Ερντογάν παραπονέθηκε για την αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας τονίζοντας ότι ο πρόεδρος της, Νίκος Αναστασιάδης μπορεί και μιλάει στο βήμα του ΟΗΕ και δεν μπορεί να μιλήσει ο πρόεδρος του Ψευδοκράτους, Ερσίν Τατάρ.

«Στο ζήτημα της Κύπρου, η μόνιμη δίκαιη λύση, η οποία θα έχει διάρκεια θα είναι εφικτή μόνο με την προσέγγιση που θα έχει στόχο το αποτέλεσμα που θα είναι ρεαλιστικό. Ένας από τους ηγέτες των δύο λαών του νησιού, που αναγνωρίζει ο ΟΗΕ, έχει τη δυνατότητα να σας απευθυνθεί, όμως δεν είναι δίκαιο ο άλλος ηγέτης να μην μπορεί να απευθυνθεί από το βήμα αυτό» επεσήμανε, σύμφωνα με το newsbeast.gr.

Κάνοντας ειδική αναφορά στο προσφυγικό, ο πρόεδρος της Τουρκίας δήλωσε πως ότι πλέον η χώρα του δεν έχει τη δυνατότητα ούτε την ανοχή να δεχτεί ένα νέο προσφυγικό κύμα.

Ο Ταγίπ Ερντογάν μίλησε για τον Τζο Μπάιντεν εξηγώντας πως η τουρκική πλευρά επεδίωξε συνάντηση μαζί του ενώ όπως εξήγησε μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί εφικτή.

Μόλις την Τρίτη (21/9) ανακοινώθηκε από τη Μόσχα ότι στις 29 Σεπτεμβρίου ο Ερντογάν θα ταξιδέψει στη Ρωσία έτσι ώστε να συναντηθεί με τον πρόεδρο της χώρας, Βλαντιμίρ Πούτιν.

