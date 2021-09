Κοινωνία

Καλλιθέα: Βρέθηκε πτώμα άνδρα σε προχωρημένη σήψη

Ποιες είναι οι πρώτες εκτιμήσεις της Αστυνομίας

Συναγερμός στην Καλλιθέα καθώς εντοπίστηκε σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη. Κάτοικοι της περιοχής φέρεται να ειδοποίησαν την αστυνομία λόγω της έντονης δυσοσμίας.

Εικάζεται ότι είναι η σορός 41χρονου απο το Καζακστάν. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις δεν προκύπτει εγκληματική ενέργεια. Ο άτυχος άνδρας φέρεται να κατέληξε από παθολογικά αίτια.

Τις έρευνες έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Καλλιθέας.

