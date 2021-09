Οικονομία

Κορονοϊός- Σχολεία: Πρώτη αναστολή καθηκόντων σε εκπαιδευτικό

Αναστολή καθηκόντων για «για λόγους προστασίας δημόσιας υγείας»

Είναι γεγονός η πρώτη αναστολή καθηκόντων σε εκπαιδευτικό «για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας».

Σύμφωνα με το alfavita.gr, η «παρθενική» απόφαση αναστολής καθηκόντων σε εκπαιδευτικό ελήφθη από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄Αθήνας και φέρει την υπογραφή του Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τον νόμο, ο χρόνος αναστολής καθηκόντων δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, οπότε δεν καταβάλλονται αποδοχές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το έγγραφο που αποκαλύπτει το alfavita.gr:

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υπ΄ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.55254 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4187/Β΄/10-09-2021)

2. Το υπ΄ αριθμ. εμπ. πρωτ. 12/22-09-2021 ενημερωτικό σημείωμα του … Δ.Σ. Αθηνών ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Επιβάλλουμε από τις 22-09-2021 στον …, εκπαιδευτικό κλάδου …, συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρο 3 της υπ΄ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.55254 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4187/Β΄/10-09-2021), το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων από την Υπηρεσία του, για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω άρθρου, κατά τον χρόνο αναστολής καθηκόντων, ο οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, δεν καταβάλλονται αποδοχές.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ





ΠΗΓΗ: alfavita.gr

