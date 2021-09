Πολιτική

Πομακοχώρια: Ο Μητσοτάκης έκανε πράξη την υπόσχεσή του στη μικρή Ντόα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το αίτημα της μικρής Ντόας από τα Πομακοχώρια ικανοποίησε ο Πρωθυπουργός. Η ανάρτηση στο Instagram.



Τον περασμένο Μάιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με 17 μικρούς μαθητές του Νηπιαγωγείου Πάχνης, στα Πομακοχώρια Ξάνθης.



Ο πρωθυπουργός είχε παρακολουθήσει διαδικτυακά το μάθημα, το οποίο γινόταν ξανά δια ζώσης, ενώ οι μαθητές του είχαν εκφράσει τη χαρά τους για την επιστροφή τους στο σχολείο.



Η μικρή Ντόα, η οποία κατά τη διάρκεια του lockdown είχε στείλει στον πρωθυπουργό βίντεο ζητώντας του να ανοίξει τα σχολεία γιατί της είχαν λείψει οι συμμαθητές και η νηπιαγωγός της, είχε ζητήσει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μην κλείσουν ξανά οι σχολικές μονάδες.

Παράλληλα, είχε πει ότι θα ήθελε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή κι έναν προτζέκτορα με διαδραστικό πίνακα για την τάξη της.



«Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, το αίτημά σου θα ικανοποιηθεί αμέσως», της απάντησε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέβασε μια φωτογραφία στο Instagram, όπου φαινόταν πως το αίτημα της μικρής Ντόα είχε ικανοποιηθεί.



«Τον Απρίλιο η Ντόα μου έστειλε ένα βίντεο και μου ζητούσε να ανοίξουμε τα σχολεία. Τον Μάιο έκανα τηλεδιάσκεψη μαζί τους, όταν πλέον τα μαθήματα πραγματοποιούνταν δια ζώσης! Κατά τη διάρκεια της, μου ζήτησε έναν διαδραστικό πίνακα, έναν υπολογιστή και έναν προτζέκτορα για την τάξη της, στα Πομακοχώρια της Ξάνθης. Λίγο πριν ξεκινήσει η χρόνια, με τη βοήθεια του Υπουργείου Παιδείας, τηρήσαμε την υπόσχεσή μας», έγραψε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kyriakos Mitsotakis (@kyriakos_)

Ειδήσεις σήμερα:

Κεραμέως στον ΑΝΤ1: Καταδίκη για τις μηνύσεις από γονείς-αρνητές (βίντεο)

Λαμία - σχολικό: έβαλαν 6χρονες σε λάθος λεωφορείο!

Παιδί ξεχασμένο στο σχολικό: ”δύο χρόνια πάμε σε παιδοψυχολόγο” (βίντεο)