Πλεύρης για Θεσσαλονίκη: Δεν τίθεται θέμα lockdown αλλά πρόληψης

Θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή τώρα που είναι νωρίς, τόνισε ο υπουργός Υγείας

Δεν τίθεται θέμα μέτρων, αλλά τίθεται θέμα προληπτικής επίσκεψης για να προλάβουμε όλα τα δεδομένα, δήλωσε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, μετά από σύσκεψη στις εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ στη Θεσσαλονίκη.

«Θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή τώρα που είναι νωρίς γιατί ο στόχος μας είναι να τηρηθούν τα μέτρα, να επεκταθούν οι εμβολιασμοί και πραγματικά να διαχειριστούμε την πανδημία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν τίθεται θέμα μέτρων, επειδή πολλά λένε, τίθεται θέμα προληπτικής επίσκεψης για να προλάβουμε όλα τα δεδομένα», σημείωσε ο κ. Πλεύρης.

Αναφερόμενος στη συνάντηση με εκπροσώπους υγειονομικών που αντιτίθενται στο μέτρο της υποχρεωτικότητας, σημείωσε:

«Η πολιτεία έχει πει ξεκάθαρα ότι η υποχρεωτικότητα δεν θα επεκταθεί. Αλλά για τους υγειονομικούς και για όσους έχουν ευάλωτες ομάδες να τις φροντίζουν, η υποχρεωτικότητα έχει να κάνει ότι μεταξύ της ατομικής επιλογής και δημόσιας υγείας επικρατεί η δημόσια υγεία. Όπως ένας γιατρός έχει δικαίωμα να μην εμβολιαστεί έτσι κι ένας ασθενής έχει δικαίωμα ο γιατρός που θα τον θεραπεύει να είναι εμβολιασμένος. Τους δώσαμε την ευκαιρία, τους σεβόμαστε και τους καλούμε να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία να εμβολιαστούν με την πρώτη δόση και να επιστρέψουν. Δεν πρόκειται να υπάρξει καμία άλλη αλλαγή στην κυβερνητική πολιτική σε αυτό το θέμα».

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα σημείωσε ότι καθημερινά μπαίνουν στις μονάδες εντατικής και καταλήγουν κυρίως μη εμβολιασμένοι ασθενείς κι έδωσε το μήνυμα ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές και σημαντικό για την ασφάλεια όλων.

Να σημειωθεί ότι στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΑΒ, εκτός από τον κ. Πλεύρη και την κ. Γκάγκα, συμμετείχε το Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Ιωάννης Κωτσιόπουλος, ο πρόεδρος του ΚΕΠΥ ΕΚΑΒ Νίκος Παπαυεσταθίου, οι διοικητές της 3η2 και 4ης ΥΠΕ καθώς και διοικητές νοσοκομείων.

Όσο διαρκούσε η σύσκεψη, υγειονομικοί που αντιτίθενται στην υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού και κάποιοι από τον αντιεμβολιατικό χώρο πραγματοποίησαν εκδήλωση διαμαρτυρίας παρουσία αστυνομικών δυνάμεων

Συνάντηση με την αντιπεριφερειάρχη Β. Πατουλίδου, τον δήμαρχο Κ. Ζέρβα και δημάρχους της Κ. Μακεδονίας

«Ξεκαθαρίζουμε εξαρχής ότι έχουμε έρθει προληπτικά. Δεν τίθεται καμία κουβέντα για περαιτέρω μέτρα», επανέλαβε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, προσερχόμενος στη συνάντηση, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με την αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου, τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα και τους δημάρχους της Κεντρικής Μακεδονίας.

«Έχουμε έρθει εδώ κλιμάκιο και με την αναπληρώτρια υπουργό, την κ. Γκάγκα, προκειμένου να γίνει ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας. Ξεκαθαρίζουμε εξαρχής ότι έχουμε έρθει προληπτικά. Δεν τίθεται καμία κουβέντα για περαιτέρω μέτρα. Είμαστε εδώ να ενημερώσουμε τόσο τους διοικητές των νοσοκομείων όσο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση για κάποια νούμερα που θεωρούμε ότι χρειάζονται μια προσοχή κι έχει να κάνει με την αύξηση των νοσηλειών και την αύξηση κρουσμάτων, και να διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πανδημία. Δεν υπάρχει καμία άλλη κουβέντα. Προληπτικά βρισκόμαστε και ενημερώνουμε. Στόχος μας είναι ν' αυξηθεί το ποσοστό των εμβολιασμών που σε κάποιες περιοχές της βόρειας Ελλάδας είναι χαμηλότερα από τον μέσο όρο που είναι σε όλη την επικράτεια και παράλληλα να υπάρχει η τήρηση των μέτρων ώστε να διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πανδημία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πλεύρης.

«Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κουβέντα για μέτρα. Αυτή τη στιγμή ερχόμαστε νωρίς ακριβώς για να ενημερώσουμε προκειμένου να μπορέσουμε, σε συνδυασμό, υγειονομικές περιφέρειες, διοικητές νοσοκομείων, Τοπική Αυτοδιοίκηση και κεντρική διοίκηση, να υπάρχει μια κοινή γραμμή, να πείσουμε τους πολίτες να εμβολιαστούν και να τηρούν τα μέτρα. Καμία άλλη συζήτηση δεν υπάρχει», ξεκαθάρισε ο κ. Πλεύρης.

Ερωτηθείς αν τον ανησυχεί η στάση των αρνητών σε ό,τι αφορά το θέμα των εμβολιασμών, ο κ. Πλεύρης απάντησε: «Προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο κι έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια να πειστεί ο κόσμος. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ανησυχούν και απευθυνόμαστε σ' αυτούς και θέλουμε να τους πείσουμε. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που φαντάζονται διαφορετικά θέματα, οπότε εκεί προφανώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η υποχρεωτικότητα σταματά στην παρούσα φάση στους υγειονομικούς, δεν τίθεται θέμα επέκτασης. Εδώ πέρα είμαστε για να κάνουμε κουβέντα, συζήτηση, να έχουμε την καλύτερη δυνατή προστασία και να πείσουμε τον κόσμο να εμβολιαστεί».

Σε ό,τι αφορά την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, ο κ. Πλεύρης σχολίασε: «Η αλήθεια είναι πως όσο απομακρύνεσαι από τα μεγάλα αστικά κέντρα παρατηρείται και μία λιγότερη συμμετοχή στον εμβολιασμό. Αρα πάμε εκεί, έχουμε δει τα νούμερα, κι εκεί είναι ίδια η διαδικασία. Δεν τίθεται καμία παραπάνω κουβέντα, αλλά συνεννόηση πώς θα πείσουμε για περισσότερους εμβολιασμούς και τήρηση μέτρων. Δεν υπάρχει καμία άλλη συζήτηση στο τραπέζι».

Από την πλευρά της, η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου, υποδεχόμενη τον υπουργό Υγείας δήλωσε: «Με τον δήμαρχο ήμασταν στην πρώτη σύσκεψη που έχει γίνει ενόψει της 26ης και της 28ης Οκτώβρη, γνωρίζουμε ότι γιορτάζει η πόλη μας εκείνη την εβδομάδας. Πέρυσι είχε γίνει μια σύσκεψη, κάτι μπορεί να ξέφυγε, δεν υπήρχαν τα εμβόλια, φέτος όμως υπάρχουν εμβόλια, υπάρχει μετάλλαξη, υπάρχει μικρό ποσοστό εμβολιασμών, άρα το γνωρίζουμε όλοι κι ο σκοπός είναι να βρεις την καλύτερη δυνατή διαδικασία λύσης αυτού του προβλήματος. Όλοι θέλουμε να είμαστε εδώ και θα σας πω κάτι πολύ συγκεκριμένο που έλεγαν οι παλαιότεροι: Του χρόνου τέτοια εποχή στο μέτρημα να είμαστε ίδιοι, να μη μας λείπει κανείς».

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, κάνοντας αναφορά στις διαφορές της επιδημιολογικής κατάστασης σε σχέση με πέρυσι, παρατήρησε: «Όπως αντιλαμβανόμαστε, η πανδημία εξακολουθεί να είναι εδώ, οπότε γι' αυτό είμαστε κι εμείς εδώ, χαιρόμαστε που είναι ο υπουργός και η αναπληρώτρια υπουργός δίπλα μας, ούτως ώστε να έχουμε μια ενημέρωση να έχουν κι αυτοί μία ενημέρωση. Εκείνο που θα ήθελα να πω εγώ είναι ότι το 2021 δεν είναι 2020, υπάρχουν τα εμβόλια, είμαστε πολύ πιο προετοιμασμένοι κι ακριβώς αυτό πρέπει να κάνουμε, να συντονιστούμε, να συντονίσουμε, ούτως ώστε να αποφύγουμε οποιαδήποτε περαιτέρω έξαρση και εκείνο που θα ήθελα να πω εγώ είναι ότι είμαστε περισσότερο έξυπνοι, τα οριζόντια μέτρα πρέπει και νομίζω ότι θα μπορούν να αποφευχθούν όσον αφορά την κοινωνία και την οικονομία».

Ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης επισκέπεται τη Θεσσαλονίκη μαζί με την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας Μίνα Γκάγκα, συνοδευόμενοι από τον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Ιωάννη Κωτσιόπουλο.

