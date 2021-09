Life

“Game of Chefs”: οι διαγωνιζόμενοι της Τετάρτης (εικόνες)

Πάρτε μια γεύση από όσα θα δούμε στο επεισόδιο της Τετάρτης, με ξεχωριστούς παίκτες και μοναδικές στιγμές όταν βρεθούν στην κρίση των τριών ειδικών.

3 Κορυφαίοι Chefs

3 Διαφορετικές Φιλοσοφίες

1 Μεγάλος Νικητής

Η πιο καυτή μάχη… ξεκίνησε!

Το «Game Of Chefs» ανοίγει και πάλι στις 21:00 την κουζίνα του για να υποδεχτεί τους αποψινούς διαγωνιζόμενους.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου θα τους καλωσορίσει στις «Blind Taste Test» Auditions και εκείνοι θα σηκώσουν τα… μανίκια για να δημιουργήσουν το πιάτο που θα τους δώσει το εισιτήριο για να περάσουν στη φάση του Boot Camp και να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου κορυφαίου σεφ, αλλά και 50.000 ευρώ!

Οι τρεις κριτές, Άγγελος Λάντος, Βασίλης Μουρατίδης και Άνταμ Κοντοβάς, θα δοκιμάσουν στα… τυφλά τα πιάτα των διαγωνιζόμενων και θα δώσουν τα «μαχαίρια» τους σε όσους καταφέρουν να ξεχωρίσουν με τη γαστρονομική τους πρόταση.

Ανάμεσα στους παίκτες που θα διαγωνιστούν απόψε είναι οι: Φωτεινή Καρακατσάνη, Σταμάτης Βογιατζής, Μάριος Κυπριώτης, Αμπίρ ελ Ουαζαν.

Το πρωί της Τετάρτης, στο "Πρωινό" προβλήθηκαν αποκλειστικές εικόνες από την σημερινή εκπομπή, ενώ φιλοξενήθηκε και η διαγωνιζόμενη Αμπίρ ελ Ουαζαν. Δείτε το σχετικό απόσπασμα:

Στη Φωτεινή αρέσει να τραγουδάει όταν μαγειρεύει και έρχεται στο παιχνίδι με ανεβασμένη διάθεση και μελωδικό αέρα! Όμως, στην επαγγελματική κουζίνα του «Game Of Chefs» και υπό την πίεση του χρόνου, θα τα βρει δύσκολα. Θεωρεί ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να δείξει ποια πραγματικά είναι και εύχεται η μαγειρική της πρόταση να άρεσε στον πατέρα της που δεν είναι πια στη ζωή. Η εμφάνιση του πιάτου της θα ανεβάσει… την πίεση του Άγγελου Λάντου, ενώ όταν ακούσει τα σχόλια των σεφ, μέσα στο stress room, θα μείνει με το στόμα ανοιχτό. Ο μόνος που ενθουσιάζεται από το πιάτο της είναι ο Βασίλης Μουρατίδης, ο οποίος προσπαθεί με κάθε τρόπο να πείσει τους άλλους κριτές να βάλουν ένα ακόμα μαχαίρι και να δώσουν μία δεύτερη ευκαιρία στη Φωτεινή.

Ο Σταμάτης ασχολείται με τη φωτογραφία και το ποδόσφαιρο, αλλά αυτή την περίοδο είναι σερβιτόρος. Μένει άφωνος όταν μπαίνει στην κουζίνα του «Game Of Chefs» γιατί αγαπά τόσο τη μαγειρική που ο χώρος μοιάζει με παράδεισο για εκείνον! Ο Σταμάτης θα φτιάξει ένα γλυκό που από τους κριτές μόνο ο Άνταμ Κοντοβάς θα καταλάβει τι είναι λόγω της πορτογαλικής καταγωγής του. Στην αρένα, ο Σταμάτης θα εξηγήσει τι σχέση έχει η Σάμος, από όπου κατάγεται, με την Πορτογαλία που είναι η χώρα προέλευσης του γλυκού. Ο Βασίλης Μουρατίδης θα βρει πολλά κοινά με τον Σταμάτη όχι όμως στη μαγειρική, αλλά στο ποδόσφαιρο. Τη συζήτηση για την μπάλα, θα διακόψει ο Άγγελος Λάντος που δεν έχει ιδέα από ποδόσφαιρο.

Ο Μάριος είναι μάγειρας. Με το λαβράκι που θα φτιάξει στους κριτές, έχει βάλει στόχο να πιάσει «λαβράκι». Δυστυχώς όμως, είναι πολλά τα προβλήματα κατά τη διάρκεια της μαγειρικής του προσπάθειας. Παρ’ όλα αυτά θα καταφέρει να ετοιμάσει τρία πιάτα για τους κριτές. Ο Βασίλης Μουρατίδης θα μείνει άφωνος με μια αστοχία που θα βρει στο πιάτο του.

Η Αμπίρ είναι από το Λίβανο και θα μαγειρέψει ένα παραδοσιακό λιβανέζικο street food, στην πιο γκουρμέ εκδοχή του. Στην κουζίνα του «Game Of Chefs» θα αντιμετωπίσει αρκετές δυσκολίες στη δημιουργία του πιάτου της. Μπροστά στους τρεις σεφ αγχώνεται γιατί το πιάτο της δεν είναι, τελικά, αυτό που είχε σχεδιάσει και την πιάνουν τα κλάματα. Οι κριτές την εμψυχώνουν για να συνεχίσει και την ρωτούν πώς βρέθηκε στην Ελλάδα. Η Αμπίρ αφιέρωσε όλη τη ζωή της για να μεγαλώσει μόνη της την κόρη της και τα τελευταία χρόνια αποφάσισε να κάνει τα όνειρά της πραγματικότητα. Το «Game Of Chefs» είναι γι’ αυτήν μια μεγάλη ευκαιρία και θέλει πολύ να περάσει στην επόμενη φάση.

«Game Of Chefs»: Απόψε, στις 21:00

