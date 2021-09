Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ. Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν και πόσες νέες μολύνσεις από τον φονικό ιό, το προηγούμενο 24ωρο.

Νέα “έκρηξη” κατέγραψαν την Τετάρτη οι θάνατοι ασθενών που υποκύπτουν από επιπλοκές του κορονοϊού στην Ελλάδα, ενώ παραμένει σε υψηλά επίπεδα ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε το απόγευμα της Τετάρτης 2.329 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Από το σύνολο των 2.329 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 21 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 9 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική τα νέα κρούσματα ήταν 451, ενώ στην Θεσσαλονίκη παρέμειναν σε αυξημένα επίπεδα, καθώς καταγράφηκαν ακόμη 356 μολύνσεις από τον κορονοϊό.

Στην Λάρισα επιβεβαιώθηκαν 103 νέες μολύνσεις, στην Πιερία 79 νέοι φορείς του κορονοϊού, στην Ημαθία 73 νέα κρούσματα και στην Αχαΐα άλλα 72 νέα κρούσματα.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Συγκεντρωτικά στοιχεία την εβδομάδα αναφοράς 13 Σεπτεμβρίου 2021 - 19 Σεπτεμβρίου 2021 (2021-W37)

Την εβδομάδα αναφοράς, το ποσοστό θετικότητας ήταν 1.15% σε σύνολο 1.297.959 εργαστηριακών ελέγχων (RT-PCR/Rapid-Ag) και 0.28% σε σύνολο 1.771.780 αυτοδιαγνωστικών ελέγχων. Στο σύνολο των ελέγχων, το ποσοστό θετικότητας ήταν 1.18%.

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

