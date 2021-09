Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Εικονικός εμβολιασμός: Συνελήφθη 75χρονη γιατρός

Η 75χρονη πλαστική χειρουργός συνελήφθη επ' αυτοφώρω. Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Επ’ αυτοφώρω συνελήφθη μια 75χρονη πλαστικός χειρουργός που, μαζί με τη γραμματέα της μετέβησαν στο ΙΚΑ Αλεξάνδρας και σε συνεννόηση με μια νοσοκομα προχώρησαν σε εικονικο εμβολιασμο.

Η γιατρός δεν ήθελε να εμβολιαστεί, ήθελε, όμως, το πιστοποιητικό προκειμένου να μπαίνει στα χειρουργεία. Γι' αυτο και, σε συνεννόηση με τη νοσοκόμα, επισκέφθηκε το πρωί της Τρίτης τον συγκεκριμένο εμβολιαστικο χώρο. Όμως, αντί να δεχθεί το εμβόλιο, προχώρησε σε εικονικό εμβολιασμό, καταστρέφοντας ουσιαστικά τη δόση.

Η αντιεμβολιάστρια γιατρός βρέθηκε, όμως, με χειροπέδες καθώς άνδρες της υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ, που είχαν την πληροφορία, καλωδίωσαν τον χώρο και μετά τον εικονικό εμβολιασμό, συνέλαβαν την 75χρονη. Η γιατρός δεν πλήρωσε για να πάρει το πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού, καθώς φέρεται να ειχε συνεργασία με τη συγκεκριμένη νοσηλεύτρια.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας συνελήφθησαν χθες, Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021, τρεις ημεδαπές για τα κατά περίπτωση αδικήματα της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, της άμεσης συνέργειας σε αυτή και για παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών.

Ειδικότερα, οι δυο ημεδαπές με τη συνδρομή της τρίτης, η οποία εργαζόταν ως νοσηλεύτρια σε Κέντρο Υγείας της Αττικής, πέτυχαν να βεβαιωθεί αναληθώς σε δημόσιο έγγραφο ότι εμβολιάσθηκαν κατά του κορονοϊού.

Πιο αναλυτικά, η υπόθεση διερευνήθηκε μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων, τα οποία τέθηκαν υπόψη αρμόδιου Εισαγγελέα και παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Από την επακόλουθη έρευνα και τη συνδυαστική αξιολόγηση και μελέτη του προανακριτικού υλικού που συγκεντρώθηκε, προέκυψε η συμμετοχή των ανωτέρω ημεδαπών στην υπόθεση του εικονικού εμβολιασμού.

Από την έρευνα στον χώρο όπου πραγματοποιήθηκε ο εικονικός εμβολιασμός βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αντικείμενα, τα οποία θα αποσταλούν για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης.

Οι συλληφθείσες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.









