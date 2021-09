Πολιτική

Οι έξι Αφγανές βουλευτές που φιλοξενούνται στην Ελλάδα (εικόνες)

Τι ειπώθηκε στην συνάντηση τους με τον Υπ. Μετανάστευσης, μετά την θετική απόκριση στο αίτημα της Αθήνας για προσωρινή φιλοξενία τους, λόγω της επικράτησης των Ταλιμπάν στην χώρα τους.

Η Ελληνική Κυβέρνηση ανταποκρίθηκε θετικά σε αίτημα προσωρινής φιλοξενίας στη χώρα μας έξι γυναικών Αφγανών Βουλευτών και των οικογενειών τους, οι οποίοι αφίχθηκαν στην Ελλάδα σήμερα Τετάρτη 22.09.2021 στις 03:15 π.μ.

Τις 6 Αφγανές Βουλευτές, μαζί με τις οικογένειες τους, που έφτασαν στην Αθήνα σήμερα τα ξημερώματα τους υποδέχθηκε ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Πάτροκλος Γεωργιάδης. Κατά την άφιξη υποβλήθηκαν σε rapid test.

Στο ξενοδοχείο που διαμένουν τους επισκέφτηκε σήμερα το μεσημέρι και συνομίλησε μαζί τους, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότης Μηταράκης.

Μετά τη συνάντηση, ο Υπουργός Μετανάστευσης & Ασύλου κ. Νότης Μηταράκης δήλωσε:

“Με υπευθυνότητα, η Ελλάδα ανταποκρίθηκε στο αίτημα παροχής προσωρινής φιλοξενίας σε 6 γυναίκες βουλευτές από το Αφγανιστάν, καθώς ολοκληρώνουν την διαδικασία για την μετεγκατάσταση τους σε άλλες χώρες. Με ιδιαίτερη χαρά γνώρισα σήμερα τις Βουλευτές, άκουσα τις εμπειρίες τους και τις καλωσόρισα στη χώρα μας. Θα βοηθήσουμε με κάθε τρόπο την διαμονή τους.

Η χώρα μας ανταποκρίθηκε με ταχύτητα στο έκτακτο αίτημα μεταφοράς, τηρεί στο ακέραιο τις δεσμεύσεις της και αποδίδει μεγάλη βαρύτητα στην ανθρωπιστική διάσταση της κρίσης στο Αφγανιστάν. Ευχαριστώ για την άψογη συνεργασία το Υπουργείο Εξωτερικών, της ΕΛΑΣ και τις δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας.”

