Γλυκά Νερά – Αδερφός Αναγνωστόπουλου: “Δεν έχω καμία σχέση με τη δολοφονία της Καρολάιν”

Ο 30χρονος άνδρας διαψεύδει οποιαδήποτε εμπλοκή του στη δολοφονία της 20χρονης. Ποιες είναι οι σχέσεις του σήμερα με τον αδερφό του.



Ο αδελφός του 34χρονου πιλότου, Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, έσπασε για πρώτη φορά τη σιωπή του και μίλησε για τη δολοφονία της 20χρονης Καρολάιν στο σπίτι της στα Γλυκά Νερά που συγκλόνισε τη χώρα. Ο 30χρονος άνδρας διαψεύδει οποιαδήποτε εμπλοκή του στη δολοφονία της 20χρονης.

«Δεν ερευνάται με κανέναν τρόπο η συμμετοχή μου στο έγκλημα. Δεν έχω κληθεί ποτέ από τη ΓΑΔΑ για κατάθεση ούτε από οποιαδήποτε άλλη Αρχή. Μάλιστα, επειδή γίνεται αναφορά από Μέσα στο πρόσωπό μου, ζήτησα και έλαβα έγγραφο από τη ΓΑΔΑ που αναφέρει, με επίσημες υπογραφές, ότι δεν έχω κληθεί ποτέ για κατάθεση. Έχω λοιπόν, αυτό το έγγραφο στα χέρια μου, το οποίο δεν είναι απλά ο λόγος μου εναντίον στο λόγο κάποιου άλλου, αλλά επίσημο στοιχείο», είπε μιλώντας στο Mega o αδερφός του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου.

Ο αδερφός του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου δήλωσε έκπληκτος για την τροπή των πραγμάτων. Μέχρις ότου αποκαλυθεί η ταυτότητα του πραγματικού δολοφόνου, τόσο ο ίδιος όσο και όλη η οικογένειά του βρισκόταν δίπλα στον 34χρονο πιλότο. Μάλιστα του συμπαραστεκόντουσαν και τον προστάτευαν από τα ΜΜΕ που άφηναν αιχμές αιχμές προς το πρόσωπό του.

«Κανένας μας δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να έχει κάνει κάτι τέτοιο. Είναι πολύ δύσκολο για όλους. Ήταν τόσο απίθανο όλο αυτό, που εκείνον τον καιρό, μέχρι τη σύλληψή του, σκεφτόμασταν και λέγαμε ‘αν είναι δυνατόν, τι ανοησίες γράφουν’ και ότι ";έχει το δράμα του και πρέπει να ασχολείται και με αυτά". Ήμασταν στην κατάσταση "πώς είναι δυνατόν να τον ταλαιπωρούν και οι δημοσιογράφοι έτσi". Κανείς μας δεν το περίμενε. Όχι μόνο εγώ», επισημαίνει ακόμη.

Ο 30χρονος ήταν δίπλα στον αδερφό του. Τόσο την ημέρα της κηδείας όσο και την ημέρα του μνημοσύνου ήταν στο πλευρό του. Ωστόσο, όπως λέει ο ίδιος δεν τον έχει δει μετά τη σύλληψή του από τους άνδρες του Ανθρωποκτονιών.

«Δεν έχω καμία συμμετοχή στο συγκεκριμένο έγκλημα. Το ότι ο αδελφός μου είναι ο δολοφόνος, το έμαθα όταν ήμουν στην Αλόννησο, την ημέρα που ο αδελφός μου πήγε με το ελικόπτερο και τον συνέλαβαν. Το έμαθα από τα δημοσιεύματα. Η θέση μου είναι δύσκολη… την Καρολάιν την γνώριζα… Μόνο καταδικαστέο είναι όλο αυτό. Τι άλλο; Όλο αυτό το διάστημα, όσο είναι στη φυλακή, τον Μπάμπη δεν τον έχω επισκεφθεί. Δεν τον έχω δει καθόλου», υπογραμμίζει.

«Εφημερίδα έγραψε κάποια πράγματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Το ενδιαφέρον μου είναι λοιπόν, στο να μην γράφεται τίποτα, το οποίο αφορά εμένα, καθώς δεν έχω καμία συμμετοχή σε όλο αυτό. Έστειλα λοιπόν, εξώδικο για να ανακαλέσει και πράγματι ανακάλεσε. Θέλω να τονιστεί λοιπόν, η ανάκληση αυτή, γιατί δεν έχει πάρει την έκταση την οποία είχε πάρει η ψευδής είδηση», προσθέτει ακόμη ο 30χρονος.

