Σεισμός - ΕΝΦΙΑ: Τριετής απαλλαγή σε δύο περιοχές

Απαλλαγή για το κτίσμα και το αναλογούν οικόπεδο. Νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών.

Με νομοθετική ρύθμιση που καταθέτει το Υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή των Ελλήνων, προβλέπεται τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα που αποδεδειγμένα καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές βλάβες στον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020 (περιοχές Σάμου, Ικαρίας και Χίου), και στον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 (περιοχές της Θεσσαλίας, και ειδικότερα Λάρισας και Τρικάλων). Η απαλλαγή χορηγείται για το κτίσμα και το αναλογούν οικόπεδο και αφορά το έτος καταστροφής και τα επόμενα δύο έτη.

Για τη χορήγηση της απαλλαγής, οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματός τους, προσκομίζοντας το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, από το οποίο προκύπτει η βλάβη του ακινήτου.

Για τις ΔΟΥ που έχουν ήδη ενταχθεί στην πιλοτική πλατφόρμα «Τα Αιτήματά μου» της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), η αίτηση θα μπορεί να υποβληθεί ψηφιακά (επιλογή ΔΟΥ, Θεματική Ομάδα «Κεφάλαιο», Διαδικασία «Αίτηση μείωσης ή απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ», όπου θα επισυναφθούν η αίτηση και το σχετικό δικαιολογητικό).

Για τις υπόλοιπες ΔΟΥ που δεν έχουν μέχρι στιγμής ενταχθεί στην πιλοτική πλατφόρμα «Τα Αιτήματά Μου», η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορεί να αποσταλεί είτε με συστημένη επιστολή, είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε με κατάθεση στο πρωτόκολλο της ΔΟΥ.

