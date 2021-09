Αθλητικά

Ολυμπιακός - Απόλλων Σμύρνης: Περίπατος για τους “ερυθρόλευκους”

Εύκολο... απόγευμα για τον Ολυμπιακό κόντρα στον Απόλλωνα Σμύρνης.



Ο Ολυμπιακός πέρασε το έως τώρα πιο εύκολο και ξένοιαστο φετινό απόγευμά του στη φετινή Σούπερ Λίγκα με αντίπαλο τον Απόλλωνα Σμύρνης, του οποίου επιβλήθηκε με 4-1 στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της -εμβόλιμης- 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι» άνοιξαν το σκορ στο 8΄ με τον Μασούρα κι έφτασαν στο 3-0 με τα δύο πρώτα γκολ του Τικίνιο στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο 47ο και 72ο λεπτό, για να μειώσει ο Ντάουντα στο 79΄ και να διαμορφώσει το τελικό σκορ ο Βρουσάι στο 87΄.

Το παιχνίδι ήταν μονόλογος των γηπεδούχων, που απόντος του τραυματία Ελ Αραμπί είδαν το δεύτερο «κανόνι» τους να σκοράρει δις ανοίγοντας «λογαριασμό» στη Λίγκα της περιόδου 2021-22.

Ο Βραζιλιάνος άσος προειδοποίησε πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό με την κεφαλιά του να φεύγει μόλις άουτ, ενώ στο 7΄ δεύτερη κεφαλιά του μπλόκαρε ο Κότσαρης. Σο επόμενο λεπτό όμως ο Αγκιμπού Καμαρά συνέκλινε και πλάσαρε, ο Κότσαρης απέκρουσε αρχικά και ο Μασούρας στο ριμπάουντ άνοιξε το σκορ με κοντινό πλασέ.

Προϊόντος του χρόνου η «Ελαφρά Ταξιαρχία» άρχισε να κρατά περισσότερο την μπάλα και ισορρόπησε, ενώ στο 40΄ και σε ξεκάθαρο χέρι του Μπρούνο Άλβες στην περιοχή ο διαιτητής Κουτσιαύτης «είδε» επιθετικό φάουλ του Καμαρά.

Στο 47΄ ο Τικίνιο διπλασίασε όταν σε κόρνερ του Μασούρα με δυνατό άλμα και κεφαλιά «εκτέλεσε» τον Κότσαρη για το 2-0, ενώ ο ίδιος με προσωπική ενέργεια και φοβερό σουτ στο 72΄ ανέβασε κι άλλο το δείκτη του σκορ.

Το «γκολ της τιμής» για τους φιλοξενούμενους σημείωσε στο 79΄ ο Ντάουντα ύστερα από φάση διαρκείας, που ανέδειξε γι΄ άλλη μια φορά τα ανασταλτικά προβλήματα του φετινού Ολυμπιακού, αλλά στο 87΄ ο Βρουσάι «έγραψε» το τελικό 4-1 απέναντι σε μια άμυνα που στους πρώτους τρεις αγώνες της έχει δεχθεί 11 γκολ!

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Βατσλίκ, Ανδρούτσος, Σισέ (76΄ Παπαδόπουλος), Μπα, Ρέαμπτσουκ (67΄ Καρμπόβνικ), Κούντε, Μπουχαλάκης (77΄ Σουρλής), Ονιεκούρου (76΄ Βρουσάι), Αγκιμπού Καμαρά, Μασούρας (67΄ Λόπες), Τικίνιο.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Γιάννης Πετράκης): Κότσαρης, Μπαξεβανίδης (67΄ Ντεντάκης), Ντομίνγκες, Μπρούνο Άλβες, Τουτουαρίμα (67΄ Βιτλής), Κάστρο, Σλίβκα, Τσιλούλης (58΄ Παμλίδης), Ματέι (82΄ Σαχλί), Φαν Λα Πάρα, Ιωαννίδης (57΄ Ντάουντα).

