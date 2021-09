Αθλητικά

ΟΦΗ - Αστέρας Τρίπολης: έμειναν στο... μηδέν

Δεν "κουνήθηκε το πλεκτό", στο "Γεντί Κουλέ".

Χωρίς νίκη παραμένουν στο πρωτάθλημα, ΟΦΗ και Αστέρας Τρίπολης μετά το σημερινό μεταξύ τους 0-0 στο Ηράκλειο, για την 3η αγωνιστική (εμβόλιμη) της Super League. Οι γηπεδούχοι διατήρησαν το αήττητο με τρεις ισοπαλίες, οι δύο εντός έδρας, ενώ για τους Αρκάδες ήταν η δεύτερη «λευκή» ισοπαλία (έχουν και μία ήττα) και αυτή μακριά από το «Θόδωρος Κολοκοτρώνης» (0-0 με τον Παναιτωλικό).

Καλό ρυθμό είχε το ματς στο πρώτο μέρος, με τον Αστέρα Τρίπολης να μπαίνει καλύτερα στο ματς και τον ΟΦΗ να ισορροπεί μετά το 20΄, χωρίς να γίνει ιδιαίτερα απειλητικός προς την εστία του Παπαδόπουλου.

Στο 11΄ το σουτ του Κρέσπι από καλή θέση στην περιοχή πέρασε λίγο άουτ. Η απάντηση των γηπεδούχων ήρθε στο 31΄ με τον Παπαδόπουλο ν΄ απομακρύνει το σουτ του Ντουρμισάι. Έξι λεπτά μετά το βολέ του Λάμπρου έφυγε δίπλα από το δοκάρι, ενώ στο 39΄ οι Αρκάδες είχαν την ευκαιρία με τον Βαλιέντε να σηκώνεται μόνος του στο ύψος του πέναλτι, πήρε την κεφαλιά με τον Επασί να πέφτει στη δεξιά του γωνία και να διώχνει σε κόρνερ.

Ο ΟΦΗ μπήκε πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και πίεσε από τα πρώτα λεπτά για να προηγηθεί. Οι παίκτες του Νιόπλια, όμως, δεν είχαν καλά τελειώματα με αποτέλεσμα να μην μπορούν ν΄ απειλήσουν ουσιαστικά τον Παπαδόπουλο.

Μετά το 75΄ το ματς είχε πολλές διακοπές λόγω των συχνών φάουλ που σημειώθηκαν, ενώ καμία από τις δύο ομάδες δεν έχασε κλασική ευκαιρία για να πετύχει το γκολ της νίκης. Ένα σουτ του Καπίγια στις καθυστερήσεις μπλόκαρε εύκολα ο Επασί.

Οι συνθέσεις:



ΟΦΗ (Νίκος Νιόπλιας): Επασί, Βούρος, Διαμαντής, Πασαλίδης (61΄ Ραχμάν, Γιαννούλης (79΄ Κοροβέσης), Καμάου (61΄ Βαν Ντούινεν), Ντε Γκουζμάν (77΄ Σελίμοβιτς), Γκαλέγκος, Νέιρα, Λάμπρου (46΄ Καστάινιος)

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλος Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Γκαρσία, Χριστόπουλος, Καστάνο, Τασουλής (72΄ Σόνι), Βαλιέντε, Σαντάφε (85΄ Κανελόπουλος), Κρεσπί, Γκόμες (60΄ Καπίγια), Σίτο (46΄ Άλβαρες), Μπενίτο Άσιερ (60΄ Μπαράλες)

