Αθλητικά

ΠΑΟΚ: “διπλό” στο Αγρίνιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύσκολη νίκη της ομάδας του Λουτσέσκου κόντρα στον Παναιτωλικό

Μετά το Γιβραλτάρ και την Τρίπολη, ο ΠΑΟΚ σημείωσε τρίτο σερί «διπλό» μέσα σε έξι ημέρες, επικρατώντας δύσκολα του πολύ καλού Παναιτωλικού με 2-1 στο Αγρίνιο στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Super League. Οι Μιτρίτσα και Σίντκλεϊ πέτυχαν τα γκολ της νίκης για τους περσινούς Κυπελλούχους Ελλάδας, ισοφάρισε προσωρινά για τους Αγρινιώτες ο Ντίας.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε αρκετά δυνατά τον αγώνα και μόλις στο 3ο λεπτό έφτασε κοντά στο γκολ με τον Μουργκ, όμως ο Ροντρίγκες αντέδρασε πολύ καλά κι έδιωξε με τα πόδια. Αντίστοιχα πολύ καλή ήταν η αντίδραση του γκολκίπερ του Παναιτωλικού στο 15’ στο σουτ του Αουγκούστο, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Πασχαλάκης απέκρουσε σε κόρνερ την κοντινή κεφαλιά του Βέργου.

Στο 29’ έπειτα από παράλληλο γύρισμα του Ντίας, ο Βέργος δεν πρόλαβε για λίγο να βρει την μπάλα προς την εστία του Πασχαλάκη, ενώ στο 32’ ο ΠΑΟΚ πήρε «κεφάλι» στο σκορ. Από «30άρα» μπαλιά του Αουγκούστο στην πλάτη της άμυνας των γηπεδούχων, ο Μιτρίτσα «τρύπωσε» ανάμεσα στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο του Παναιτωλικού και με κεφαλιά έκανε το 1-0 για τον δικέφαλο του Βορρά.

Στο 39’ ο Ντέιμπι Φλόρες εκτέλεσε φάουλ λίγο πάνω από τα δοκάρια, ενώ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Παναιτωλικός έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του στο πρώτο 45λεπτο, όταν από εκτέλεση κόρνερ του Λούι και κεφαλιά του Βέργου, ο Τζόναθαν Μόρσεϊ από τα δύο μέτρα βγήκε άτσαλα την μπάλα που κατέληξε άουτ.

Στο δεύτερο μέρος ο ΠΑΟΚ απείλησε πρώτος με τον Τέιλορ στο 46’, ο οποίος βρέθηκε στη μικρή περιοχή, αλλά δεν μπόρεσε να νικήσει από κοντά τον Πασχαλάκη, όμως ο Παναιτωλικός πατούσε πολύ καλύτερα πλέον στο γήπεδο και το επιβεβαίωσε στο 59’. Από κόρνερ του Τσιγγάρα, ο Βέργος πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Ντίας με δεύτερη κεφαλιά-ψαράκι από κοντά ισοφάρισε σε 1-1.

Τρία λεπτά αργότερα (62’) ο Πασχαλάκης απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ το σουτ του Λούι από το ύψος της περιοχής, ενώ στο 66’ ο Ντουάρτε έχασε απίστευτη ευκαιρία σουτάροντας με τη μία, πολύ λίγο άουτ έπειτα από τη σέντρα του Λούι.

Κόντρα στη ροή του αγώνα και την πίεση που άσκησαν οι γηπεδούχοι, ο ΠΑΟΚ έφτασε σε δεύτερο γκολ στο 80’ με πολύ ωραίο πλασέ του Σίντκλεϊ στη γωνία, έπειτα από ωραία συνεργασία των Μπίσεσβαρ και Σφιντέρσκι, που κατέληξε στον Βραζιλιάνο αριστερό μπακ του δικεφάλου του Βορρά, ο οποίος έκανε το 2-1.

Το «τρίποντο» της νίκης για τον ΠΑΟΚ, ωστόσο, είχε (και) την «υπογραφή» του Πασχαλάκη, ο οποίος έκανε μία καταπληκτική απόκρουση με το... στήθος στο 88’ σε εξ επαφής πλασέ του Καρέλη, τρία λεπτά μετά την είσοδο του τελευταίου στον αγώνα.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Ροντρίγκες, Χουχούμης, Βργκοτς, Λούι, Κορνέλιους (85’ Μαλής), Φλόρες (69’ Βαρόνε), Ντίας, Μόρσεϊ (46’ Μεντόσα), Ντουάρτε (81’ Μπαρμπόσα), Τσιγγάρας, Βέργος (85’ Καρέλης).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Τέιλορ, Βαρέλα, Μιχαηλίδης, Σίντκλεϊ, Κούρτιτς, Σβαμπ (71’ Εσίτι), Αουγκούστο, Μουργκ (63’ Αντρίγια Ζίβκοβιτς), Μιτρίτσα (63’ Μπίσεσβαρ), Άκπομ (71’ Σφιντέρσκι).

Ειδήσεις σήμερα:

Ολυμπιακός - Απόλλων Σμύρνης: Περίπατος για τους “ερυθρόλευκους”

Επίθεση με βιτριόλι: “φίλος” της κατηγορούμενης κάνει αποκαλύψεις στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Γυναικοκτονία στη Ρόδο: Σκότωσε την πρώην φίλη του και αυτοκτόνησε