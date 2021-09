Κοινωνία

Πυροβολισμοί στην Αλεξάνδρας: Βίντεο - ντοκουμέντο από την επίθεση

Βαρύ παρελθόν, κυρίως για οπαδικά αδικήματα, έχουν οι περισσότεροι από τους συλληφθέντες για την απόπειρα δολοφονίας του άνδρα, που έγινε μέρα – μεσημέρι.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Μεσημέρι Πέμπτης 9 Σεπτεμβρίου... Κάμερα ασφαλείας καταγράφει την επίθεση από νεαρούς στον 32χρονο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Το θύμα πέφτει δίπλα από κάδο απορριμμάτων καθώς έχει δεχθεί πυροβολισμούς. Οι δράστες το βάζουν στα πόδια.

Έντρομοι οι θαμώνες ενός καταστήματος παρακολουθούν τη συμπλοκή να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια τους μέρα μεσημέρι. Μία μητέρα και το παιδί της τρέχουν προς το εσωτερικό.



Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας εκτιμούσαν από την πρώτη στιγμή ότι η επίθεση σε βάρος του 32χρονο ήταν ξεκαθάρισμα προσωπικών διαφορών. Το θύμα, που τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, είχε απασχολήσει τις αρχές για επεισόδια σε αθλητικούς χώρους, σωματικές βλάβες και ναρκωτικά ενώ αποφυλακίστηκε μόλις πριν από δύο μήνες.

Την Τρίτη οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν ταυτόχρονες επιχειρήσεις και συνέλαβαν τα τέσσερα άτομα σε Μαρούσι, Γλυφάδα και Ζωγράφου. Όλοι τους αντιστάθηκαν ενώ ο ένας επιχείρησε να τραβήξει όπλο.

Και οι τέσσερις είναι οργανωμένοι οπαδοί με ποινικό παρελθόν ενώ ο ένας συνελήφθη το 2015 για συμμετοχή σε κύκλωμα που έκανε εκβιασμούς.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν 3 πιστόλια ένα αεροβόλο πιστόλι, 2 μαχαίρια και ένα ρόπαλο. Εντοπίστηκαν και τα αυτοκίνητα και η μοτοσικλέτα που χρησιμοποίησαν οι συλληφθέντες για να φύγουν από τον τόπο του εγκλήματος.

