ΕΝΦΙΑ: Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά

Οι 7,3 εκατ. ιδιοκτήτες μπορούν να εισέλθουν στο myAADE και να δουν το ποσό που αντιστοιχεί στον καθένα.

Το συνολικό ποσό που πρέπει να πληρωθεί ανέρχεται σε λίγο πάνω από 2,5 δισ. ευρώ.

Η εξόφληση του Φόρου θα γίνει σε έξι δόσεις. Η πρώτη μπορεί να πληρωθεί μαζί με την δεύτερη στο τέλος Οκτωβρίου, χωρίς καμία επιβάρυνση, ενώ η τελευταία είναι προγραμματισμένη να καταβληθεί στο τέλος Φεβρουαρίου του 2022.

Διαφορές στο εκκαθαριστικό τους θα δουν μόνο εκείνοι που αγόρασαν ή πούλησαν ακίνητο, όπως επίσης και οι ιδιοκτήτες που προχώρησαν στην τακτοποίηση αυθαίρετων επιφανειών. Έτσι, ανάλογα με το αν οι ιδιοκτήτες έχουν δηλώσει μικρότερες ή μεγαλύτερες επιφάνειες, θα δουν το εκκαθαριστικό τους αυξημένο ή μειωμένο.

Υπάρχει βέβαια και μία μεγάλη κατηγορία φορολογουμένων που θα πληρώσουν μειωμένο φόρο ή ακόμη και μηδενικό και έχει να κάνει με τα εισοδήματα του 2020. Ο αριθμός των εν λόγω φορολογουμένων υπολογίζεται σε πάνω από 1,3 εκατ. και γι' αυτούς ο ΕΝΦΙΑ θα είναι μειωμένος κατά 50% ή ακόμη και θα μηδενίζεται.

