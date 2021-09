Παράξενα

Κορονοϊός: Γρονθοκόπησε νοσοκόμα επειδή εμβολίασε τη σύζυγό του

Ο δράστης αναζητείται από την αστυνομία. Άγνωστο εάν είναι αντιεμβολιαστής

Η αστυνομία του Κεμπέκ, στον Καναδά, αναζητά ένας άνδρα που γρονθοκόπησε στο πρόσωπο μια νοσηλεύτρια επειδή έκανε στη σύζυγό του το εμβόλιο για την Covid-19, χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Ο άνδρας ήρθε σε αντιπαράθεση με τη νοσοκόμα το πρωί της Δευτέρας, στα γραφεία φαρμακείου στην πόλη Σέρμπρουκ, περίπου 155 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Μόντρεαλ, όπου εκείνη έκανε εμβόλια στους πολίτες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, τον Μάρτιν Κάριερ.

«Ο ύποπτος πήγε κατευθείαν στο γραφείο και άρχισε να ουρλιάζει στη νοσοκόμα», εξήγησε.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, ο άνδρας ήταν εξοργισμένος επειδή η σύζυγός του εμβολιάστηκε στο φαρμακείο «χωρίς την άδειά του» και χτύπησε τη νοσοκόμα στο πρόσωπο.

Πολλοί νοσηλευτές σε όλον τον κόσμο έχουν δεχτεί επιθέσεις το τελευταίο διάστημα, ενώ δίνουν τη μάχη για να περιορίσουν την πανδημία.

Δεν είναι σαφές αν ο ύποπτος ήταν αντιεμβολιαστής, ενώ αδιευκρίνιστο είναι και αν η σύζυγός του είχε όντως εμβολιαστεί στο συγκεκριμένο φαρμακείο...

