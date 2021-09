Οικονομία

Αυξήσεις στο Ρεύμα: Ταμείο στήριξης των νοικοκυριών προτείνει η κυβέρνηση στην ΕΕ

Τι περιλαμβάνει η ελληνική πρόταση για το μηχανισμό αντιστάθμισης που παρουσίασε ο Κώστας Σκρέκας, στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, παρουσίασε στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε., το οποίο συνεδρίασε σήμερα στη Λιουμπλιάνα, την ελληνική πρόταση για τη σύσταση ενός πανευρωπαϊκού μηχανισμού με σκοπό τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της διεθνούς ενεργειακής κρίσης, η οποία έχει οδηγήσει σε κατακόρυφη αύξηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο Έλληνας Υπουργός έχει ενημερώσει με επιστολή για την πρόταση της Ελληνικής Κυβέρνησης τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Frans Timmermans και την αρμόδια Επίτροπο Ενέργειας, Kadri Simpson. Στην επιστολή επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι οι έκτακτες συνθήκες που επικρατούν στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας έχουν δημιουργήσει μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση για τους Ευρωπαίους καταναλωτές, ιδίως για τους πιο ευάλωτους και πως η άμεση λήψη μέτρων για την αντιστάθμιση των επιπτώσεων από το αυξημένο κόστος καθίσταται επιβεβλημένη.

Πώς θα λειτουργεί ο μηχανισμός αντιστάθμισης

Η ελληνική πρωτοβουλία προβλέπει τη σύσταση ενός Μεταβατικού Ταμείου Αντιστάθμισης, που θα αντλεί έσοδα από τις δημοπρασίες του ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS). Σύμφωνα με τα όσα παρουσίασε στους Ευρωπαίους ομολόγους του ο κ. Σκρέκας, ο πανευρωπαϊκός μηχανισμός θα μπορεί να χρηματοδοτείται και από τις δημοπρασίες μελλοντικών δικαιωμάτων εκπομπών. Εκτιμάται ότι για την αποτελεσματική στήριξη των Ευρωπαίων πολιτών για τη χειμερινή περίοδο 2021-2022, θα απαιτηθεί ποσό που θα κυμαίνεται από 5 έως 8 δισ. ευρώ. Οι πόροι του μηχανισμού θα κατανέμονται στα κράτη μέλη αναλογικά, λαμβάνοντας υπόψη την κατανάλωση θέρμανσης και ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και το ΑΕΠ της κάθε χώρας.

Το κανονιστικό πλαίσιο του Ταμείου Αντιστάθμισης θα προβλέπει ρητά ότι ο μηχανισμός θα ενεργοποιείται μόνο σε έκτακτες περιστάσεις μεγάλης ανόδου του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας. Η διενέργεια δημοπρασιών για μελλοντικά δικαιώματα εκπομπών, θα μπορούσε να αποτελέσει και έναν τρόπο μείωσης της έκθεσης των επιχειρήσεων από την αύξηση του κόστους των ρύπων τα επόμενα έτη.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Η λήψη μέτρων άμεσα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προστασία των καταναλωτών από τη διεθνή ενεργειακή κρίση θα στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα αλληλεγγύης στους Ευρωπαίους πολίτες, με την αντιστάθμιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων από το παγκόσμιο φαινόμενο της ανόδου των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας. Ταυτόχρονα, θα αυξήσει ακόμα περισσότερο την υποστήριξη των πολιτών στην οραματική στρατηγική της Ευρώπης για την ενεργειακή μετάβαση, όπως αυτή αποτυπώνεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Με την πρόταση που υπέβαλε η Ελληνική Κυβέρνηση, στη βάση του εθνικού σχεδίου που έχουμε υιοθετήσει, στηρίζουμε έμπρακτα τους Ευρωπαίους πολίτες και δημιουργούμε έναν ισχυρό μηχανισμό για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Στη μεγάλη προσπάθεια που κάνει η Ευρώπη να γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι πολίτες, ιδίως οι πλέον ευάλωτοι, θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο οικονομικό μοντέλο χαμηλών εκπομπών, μειώνοντας το ενεργειακό κόστος και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τους».

