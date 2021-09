Κοινωνία

Παλαιό Φάληρο: Αναγνωρίστηκε το πτώμα της γυναίκας που βρέθηκε στη θάλασσα

Το πτώμα της γυναίκας αναγνωρίστηκε από συγγενικό της πρόσωπο. Συνεχίζεται η έρευνα της αστυνομίας.



Αναγνωρίστηκε από οικείο της, η σορός γυναίκας που είχε εντοπιστεί και περισυλλεχθεί από το λιμενικό από την θαλάσσια περιοχή 1 ναυτικό μίλι έξω από το πάρκο του Φλοίσβου, στις 20 Σεπτεμβρίου.

Όπως έγινε γνωστό πρόκειται για 55χρονη ελληνικής καταγωγής.

Με τη συνδρομή περιπολικού σκάφους του λιμενικού, η σορός εντοπίστηκε και περισυνελέγη, ενώ διαπιστώθηκε πως η εν λόγω γυναίκα είχε μαύρα μαλλιά και έφερε τομή στην κοιλιακή χώρα.

Επίσης, φορούσε μαύρο σορτς και μαύρη μπλούζα, ενώ έφερε επάνω της τιμαλφή και πιο συγκεκριμένα, μία χρυσή αλυσίδα, μαύρο ρολόι και ασημένιο σκουλαρίκι.

Η σορός μεταφέρθηκε στη μαρίνα Καλλιθέας και στη συνέχεια στο Τζάνειο Νοσοκομείο για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

